AI衝擊勞動就業 辛炳隆籲納工會參與權

▲2025年5月15日，勞動部長洪申翰於立法院備詢指出，今年底將發布AI指引。（圖／勞動部提供）

[NOWnews今日新聞] 「預計年底發布AI指引。」今（2025）年5月15日，勞動部長洪申翰在立法院備詢拋出承諾，因應生成式AI衝擊就業環境，NOWNEWS專訪勞動學者建議，政府拚數位轉型應納工會參與權，落實「公正轉型」原則。

世界經濟論壇調查：AI預計取代900萬工作機會

這波AI衝擊勞動就業浪潮不侷限在台灣，全球也遭殃。根據世界經濟論壇（World Economic Forum）調查，2025年至2030年間，AI 預計取代 900 萬個工作機會，也同時創造 1100 萬個新職位，其中機器人與自動系統導入是影響企業技術升級的關鍵。該份報告也列舉全球10大將被AI取代的職業，前3名包含郵政服務文職人員（34％）、銀行出納員和相關文職人員（31％）、資料輸入員（26%）。

▲AI取代全球10大職業調查。（圖／NOWNEWS專題專案中心製表）

長期研究勞動政策的國立臺灣大學國家發展研究所副教授辛炳隆接受NOWNEWS專訪指出，客服與一般行政事務首當其衝，其次是依賴資料蒐整與基礎分析的研究助理、財務人員等。他觀察，台灣導入AI使用情況不到1％，多以中大型企業為主，多數中小企業則是陌生或持觀望態度，國內仍缺乏可信的AI使用調查。

辛炳隆分析，勞動部政策研擬方向，目前著墨多在職場隱私、歧視與「AI決策需有人為參與」等原則，但他提醒，這些大多屬於事後補破網。他主張應把「公正轉型」從淨零碳排的指引原則，複製到數位轉型的規範中，例如企業導入AI前，應建立告知與緩衝機制，並讓工會與勞工實質參與。

但依現行《團體協約法》第15條規定，「團體協約不得有限制雇主採用新式機器、改良生產、買入製成品或加工品之約定。」換句話說，企業若要導入AI使用，勞工工會被排除在團體協商之外，等於沒有拒絕權利。

學者提2大解方：制定清晰上位政策、數位轉型應納入勞動參與權

對AI衝擊勞動工作環境，辛炳隆提出2大解方，首先是政府需要制定清晰的「上位政策」，以人為本的「人機協作」模式，不是以被AI取代為目標。第2是建立跨部會的SOP，檢核勞動部、經濟部與數發部推動數位轉型政策，是否符合此精神。

他以德國推工業4.0為例，目標是科技讓工作更好，而非讓人消失。台灣若要避免以創新之名導致大規模就業斷層，現在就該把參與勞動權納入數位轉型政治制定方向。

如何因應AI衝擊就業浪潮，勞動部次長、文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻著作《人工智慧與勞動監控：自動化勞動監控體制下的勞工》提供參考建議，面對AI滲透管理的趨勢，勞工運動、工會與政策必須介入，建立透明化機制、資訊自主權與法律規範，以防止技術治理取代人性化管理，並呼籲在AI時代下，唯有重新確立「正義的勞動」與「尊嚴的工作」原則，才能避免科技發展成為新型壓迫工具。

距離洪申翰所承諾的AI指引大限剩不到2個月，企業、勞團與勞工朋友期待政府能制定出一套兼顧勞動關係、就業歧視與隱私權的規範。

▲文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻著作《人工智慧與勞動監控：自動化勞動監控體制下的勞工》。（圖／元照出版提供）

