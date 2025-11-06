AI衝擊台灣產業結構! 盧超群：代工繼續沒問題、IC設計記憶體有問題

遠見高峰論台，鴻海董事蔣尚義，鈺創董事長盧超群今天出席。陳俐妏攝



遠見高峰論談聚焦台灣AI趨勢下，台灣半導體產業發展。鈺創董事長盧超群表示，

目前全球 AI 領域的策略佈局已經發展到一個「很可怕的」競爭階段 。晶圓代工繼續做沒有問題 ，IC設計和記憶體葉有問題 ，因為真正的挑戰有能否真正了解軟體和人才兩大挑戰，而更宏觀的產業策略，台灣應該建立主權研發產業執行中心。

前經濟部長尹啟銘對於盧超群提問，AI對台灣產業結構與競爭技術的衝擊：在 AI 崛起之際，台灣現有的產業結構和競爭產品技術將發生什麼變化？

盧超群指出，台灣在硬體代工的既有優勢在硬體層面，AI 的運作依賴於半導體中的邏輯運算。雖然需要快速的記憶體運算，但同時也需要周邊環境的配套，包括散熱、封裝 、組裝 以及 OEM/ODM 的服務 。

台灣更在晶圓代工的不可替代性，台灣的半導體產業經過數十年，已經建立了包括台積電在內的整合方法 。台灣已經打好整個架構，

美國做不來的原因，台灣的代工能力強大，而美國和其他國家難以複製 。主要就是複雜技術、服務與生態鏈，台灣控制著上游的材料和下游的應用，這些是「拿不走」的 [

加上文化差異，受美國教育的人才（如史丹佛畢業生），傾向於追求成為英雄，願意做 Open AI 這類軟體設計，而不願意到工廠去動手操作和花費精力 。

全球科技巨頭投入AI永動機，盧超群說明， 目前全球 AI 領域的策略佈局已經發展到一個「很可怕的」競爭階段 。面對台灣策略困境，是否有解決方案，台灣首先必須專注於軟體。

而現有產業問題與真正的挑戰，盧超群認為，晶圓代工繼續做沒有問題 ，IC設計和記憶體葉有問題 ，因為真正的挑戰有兩點，台灣是否能了解像 Open AI 正在做的真正的軟體，如果不了解軟體，就無法做好未來的代工服務 。台灣灣如何重新啟用資深人才，目前缺乏資源去運用這些人才也是未來挑戰。

盧超群也拋出更宏觀的產業策略，台灣應該建立主權研發產業執行中心。資金不應來自政府撥款，而是從半導體和 AI 賺取的利潤中抽稅。外資若在台灣進行研發，也應繳稅 。可以計算個人所得，基於其在台灣進行的研發工作來徵收 。每年應能抽取出至少一億元的稅金，這筆錢應由產、官、學、研團隊來協助管理 。

