AI衝擊大 全國文化會議南區論壇聚焦未來挑戰
2026全國文化會議南區分區論壇12日在國立台南生活美學館登場。繼日前北區論壇聚焦AI對文化治理與文化傳承的影響後，南區論壇討論熱度不減，從地方文化發展、文化資產保存到兒少文化參與，多個議題都可見AI帶來的新挑戰與新機會，顯示科技衝擊文化生態已成為文化界無法迴避的重要課題。
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在「在地文化力：韌性×永續×共榮」議題中，AI、黃仁勳與青年返鄉成為關鍵字。國立台中教育大學管理學院社會企業中心執行長柯勇全指出，近年青年返鄉已不再被視為放棄都市發展，而是選擇投入地方文化與創新實踐的新生活模式。
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螺陽文教基金會董事長何美慧則表示，當AI與機器人逐漸改變工作型態，數位工具讓工作不再受地理位置限制，「你在哪裡都可以做」，地方反而可能因生活成本較低而迎來發展契機。台灣最美農村故事館執行長張義勝則認為，青年返鄉仍需培養溝通、分享與堅持的能力，政府則應建立更友善的支持系統與永續政策。
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談到AI對文化資產保存的影響，成功大學建築學系名譽教授傅朝卿指出，AI能快速重建消失的建築與歷史場景，成為文化資產保存的重要工具，但也可能讓社會誤以為文化遺產可以被完全復原。他提到2022年聯合國教科文組織提倡文化資產必須要有人性、韌性、創新的概念，認為尊重人權才能創造雙贏、挑戰韌性才能獲得永續、強調創新才能擁有遠見的文化遺產；比起追求復原，用創新手法讓訪客知道遺產是什麼會是更重要的事。
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在兒少文化參與議題上，金鐘獎得主李權洋則指出，面對短影音與數位內容普及，孩子接觸文化的方式已經改變。文化工作者必須思考如何縮短作品與孩子之間的距離，讓文化參與不只是觀看，更能被激發好奇心與主動探索。
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「文化穿透力：專業國際參與×策略全球布局」引言人衛武營國家藝術文化中心戲劇顧問耿一偉則提出策展人、台灣機構、藝術家、對外單位組成的「文化交流四邊形」，表示四邊形的每個人就像是接力賽，朝著心中更大的目標往前衝。他也提出文化交流的3大法則，包含「全家就是你家」、「文化是加法不是減法」，以及「Taiwan Can Help」。
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文化部表示，6月16日將在台中文化部文化資產園區辦理最後一場分區論壇，也將擇期辦理「青少年專場」，接續將匯集各場次所蒐集的意見與討論成果，於9月20日的全國文化會議正式大會凝聚共識，作為具體政策建議。 (編輯：柳向華)
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