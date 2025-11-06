AI衝擊就業 美10月裁員逾15萬人創20多年來同期新高

全球人力資源公司Challenger, Gray & Christmas Inc.今天(6日)公布一份報告指出，美國企業在10月裁減了超過15萬人，創下逾20年來同期最大的裁員規模，其中科技業佔私人企業的裁員人數最高，其次是零售業和服務業。

該報告指出，10月共有15萬3074人遭到裁員，比去年同期增加了175%。自今年以來，美國企業已宣布裁員109萬9500人，比去年同期的66萬4839人攀升了65%。

截至目前為止，美國今年的裁員人數已創下自2020年以來的最高紀錄。2020年1月至10月為止，共有230萬4755人被裁員。

企業削減成本是這波裁員潮的主要原因，人工智慧(AI)的影響則居次。Challenger首席營收長查林傑(Andy Challenger)指出，「歷經疫情後的招聘潮，部分企業正在調整腳步，但與此同時，AI的應用、消費者與企業支出出現疲態，加上成本上升，迫使企業縮減支出並招募」。