AI衝擊白領！英國裁員潮將至 年輕人改學水電避風頭
人工智慧正快速改變勞動市場，白領工作比藍領更容易受衝擊。英國最新調查顯示，有高達五成的英國成年人，擔心AI影響工作，尤其是25到35歲的青年族群最憂心，為了降低被AI取代的風險，越來越多年輕人選擇到技職學校學水電技術。
水電工程不再只是男性的專利。來自烏克蘭的18歲女生亞羅申科，蹲在地面熟練地焊接水管，目前正在英國西敏市學院接受專業培訓，朝成為水電工的目標邁進。亞羅申科表示，選擇工程與建築相關產業，是因為她意識到，這些工作短期內難以被人工智慧取代。在AI快速改變勞動市場的情況下，她希望提早為未來找到一條相對穩定的職涯道路。
她也坦言，AI在某些工作流程中確實能提升效率，協助完成重複性任務，但最終仍需要人類確認與判斷。她認為，水電工作涉及實地操作與臨場應變，終究需要人類親自完成，這也是這份工作的價值所在。相較之下，白領工作正面臨更明顯的AI衝擊。英國特許人事與發展協會調查顯示，有六分之一的英國雇主坦承，在導入AI工具後，未來一年內可能裁減人力。
倫敦國王學院AI講師兼研究員蒂斯林克指出，許多年輕人對未來感到焦慮，擔心工作被自動化取代。從目前觀察到的早期跡象來看，企業縮減招聘的職缺，多半集中在初階職位，對剛畢業的年輕人衝擊尤為明顯。英國工會聯盟今年八月針對2600名成年人進行調查，也發現有多達五成受訪者擔心AI影響現有工作，其中以25到35歲族群的焦慮程度最高。
西敏市學院執行長戴維斯表示，AI的快速發展，反而促使更多人重新思考職涯策略，包括應該在哪個領域累積技能，以及如何建立一份長久且具韌性的職業生涯。西敏市學院隸屬於聯合學院集團，屬於技職與成人教育體系。過去三年，工程與建築相關課程的入學人數增加了9.6%，其中一部分成長動能，正是來自AI帶來的就業焦慮。即使機器人技術持續進步，水電等實務導向的專業，仍被認為是人類相對具備優勢的領域。
戴維斯也直言，水電工的工作往往必須在狹小或不舒適的空間中操作，有時甚至需要徒手處理排水阻塞，這類現實狀況，目前仍難以交由機器人完成。蒂斯林克則提醒，AI新技術可能取代的工作數量，將高於以往任何一次自動化浪潮，短期內恐帶來混亂，甚至推升失業率，年輕畢業生已經首當其衝。
根據英國國家統計局數據，水電工平均年收入超過3萬7千英鎊，折合約新台幣150萬元，雖略低於全產業平均薪資，但仍具備穩定性。也因此，越來越多英國年輕人選擇投入水電等技職領域，透過培養一技之長，降低在AI時代被取代的風險。
