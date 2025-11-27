AI衝擊遠超科技業裁員！MIT最新研究揭露驚人數據

〔記者邱巧貞／台北報導〕美國科技巨頭微軟、亞馬遜等多家重量級企業近期接連傳出裁員潮，外界普遍將這些人事變動視為AI衝擊下最強烈的警訊，然而，麻省理工學院(MIT)最新發布的研究指出，科技業的裁員其實只是最容易被看見的「冰山一角」，真正被AI大規模侵蝕的勞動力隱藏在水面下，規模遠超乎外界想像。

據《CNBC》報導，MIT與美國橡樹嶺國家實驗室(Oak Ridge National Laboratory, ORNL)共同開發的Iceberg Index(冰山指數)分析全美1.51億名勞工後發現，人工智慧目前已能取代高達11.7%的美國勞動力，暴露規模約達1.2兆美元的薪資總量；而最受衝擊的並非工程師或科技人才，而是 HR、人力資源、物流、財務、辦公室行政等大量例行性、可標準化的白領工作，這些過去往往被認為相對安全的後勤與行政功能，如今已是 AI自動化能力能完全覆蓋的典型任務群。

研究進一步指出，近期備受關注的科技職位裁減僅占所有AI暴露工作的2.2%，而冰山下方的例行性行政與專業服務功能才構成真正的1.2兆美元勞動力風險，更重要的是，AI的衝擊已從沿海科技城全面擴散至全美50州，包括內陸中型城市、物流重鎮、醫療保險中心乃至鄉村郡縣，形成跨區域、跨產業的全面性結構轉變。

研究團隊強調，Iceberg Index的目的並非預測確切的裁員時間，而是協助政府與企業掌握技能層級的弱點，並在投入再培訓、技能升級與AI基礎建設前，先利用「沙盒機制」(SandBox)測試不同情境，包含調整培訓預算、提升特定產業AI採用率、重建在地產業鏈技能組合等，藉此找出不易被AI取代的混合技能，減少因自動化帶來的集中衝擊。

目前田納西州、猶他州與北卡羅來納州已率先採用該指數建立政策模型，甚至將其納入官方《AI勞動力行動計畫》，以便評估當地就業風險與GDP潛在變化。

研究團隊也指出，在AI帶動的白領職務再洗牌時期，政府能否以更科學化的方式配置資源、讓勞動力從被動承受轉為主動升級，將決定這場變革最終帶來的是風險還是機會。

