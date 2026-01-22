AI衝擊！大學要主動出擊 鄭英耀：原地等待會被淘汰

115年全國大專校院校長會議今天在屏東科技大學舉行，教育部長鄭英耀勉勵各大學面對AI發展，應該主動初級與國際合作，不能原地等待。（林縉明攝）

115年全國大專校院校長會議今天在屏東科技大學舉行，教育部長鄭英耀開幕致詞表示，面對AI科技快速發展，台灣高等教育不能在原地等待，等待會被淘汰，應該要主動出擊，培養新世代人才走向世界，勉勵各大學應該更主動邀請國際一流學者學術交流，跟台灣有更緊密合作，相信可以培養更多亮麗人才。

115年全國大專校院校長會議今天在屏東科技大學舉行，今年主題為數位賦能智慧驅動。鄭英耀指出，大專校院校長會議提供各校長直接跟政府部門反映意見機會，也了解政府對高等教育規劃；因應AI快速發展，各大學不能被動等待教育部政策，應該要化被動為主動。

鄭英耀以過去在大學任教及參與學校治理的經驗為例，過去認為教育部管太多，要鬆綁相關規定，每年透過高等教育會議凝聚共識，讓大學治理可以走得更快；因應科技產業快速變化，如果不適時跟著潮流走將會被淘汰。

鄭英耀提到，近年教師荒，很多大學稱待遇太差聘不到老師，大學如何跟隨科技跟產業變遷，希望各大學因應挑戰能夠開始改變，新聘年輕學者，透過留任獎金等制度留住人才，努力思考對外來挑戰的想像。

鄭英耀說，期待大學能夠大破大立，主動邀請國際一流學者來台學術交流，並與TOP100、50甚至30的大學緊密合作，相信台灣可以培養更亮麗人才，讓世界看到台灣人才貢獻。

