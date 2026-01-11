「AI衝擊、戰爭頻傳、氣候惡化」 比爾蓋茲仍看好未來：關鍵在富豪承擔更多責任

比爾蓋茲認為，若重分資源、AI助弱勢，未來20年仍可成長。 圖：翻攝自Bill Gates 臉書專頁

[Newtalk新聞] 在貧富差距擴大、氣候變遷加劇、科技衝擊勞動市場的此刻，未來究竟走向希望還是退潮？比爾蓋茲近日給出明確判斷：只要人類願意重新分配資源，並讓人工智慧真正服務弱勢，接下來20年仍有機會迎來整體躍進，但若放任不平等惡化，衰退也將同步到來。

蓋茲在1月9日的分享中指出，若將時間拉長來看，現代社會無論在健康、教育或生活條件上，都明顯優於他70年前出生時的世界。他相信，這股由科學推動的進步力量，正隨著AI加速，未來20年仍有機會再攀高峰。

蓋茲的樂觀並非憑空而來，卻正遭遇殘酷現實的挑戰。根據比爾暨梅琳達·蓋茲基金會去年12月公布的資料，全球5歲以下幼童死亡人數，預計在2025年增加約20萬人，成為25年來首度出現的反轉。蓋茲直言，這是他追蹤全球進展時最憤怒的警訊，關鍵原因在於美國等富裕國家陸續縮減對外援助預算，導致醫療與公共衛生體系資金出現缺口，若無法止血，過去累積的成果恐全面流失。

在他看來，扭轉局勢的第一步，必須從金字塔頂端開始。不論是跨國強權，或掌握龐大資本的富豪階層，都有責任投入更多資源，彌補快速擴大的不對等落差。他坦言，包含自己在內的高資產族群，必須承擔更高比例的公共責任，否則全球社會將難以維持向上流動的動能。

這種責任不只存在於國際援助層級，也應落實到個人行動。蓋茲指出，當全球超級富豪人數屢創新高，慈善不該只是象徵性的回饋，而應在規模與深度上同步成長，才能對抗結構性的貧窮問題。

科技則是他眼中另一個關鍵變數。蓋茲對人工智慧在醫療領域的應用寄予厚望，尤其是在癌症治療與阿茲海默症研究方面。他觀察到，AI已在部分開發中地區展現實際價值，無論是瘧疾防治，或改善兒童嚴重營養不良，都開始出現效率提升的跡象。

教育同樣如此。蓋茲長期關注智慧教學工具的普及，他認為AI導師有潛力因材施教，為不同背景的孩子提供客製化學習內容，讓原本只屬於少數人的高品質教育資源，逐步變得可及。

談到環境議題，他將氣候變遷與社會公平直接連結。蓋茲警告，極端氣候的衝擊，往往與疾病與貧窮交織，對弱勢族群造成加倍壓力。為此，他表態未來數年將投入比以往更多的資金於環境相關方案，試圖降低長期風險。

即便是科技的擁護者，蓋茲也未忽視陰影。他點出未來20年最大的考驗，在於新技術可能被犯罪利用，以及對既有勞動結構造成劇烈衝擊。他呼籲政府與企業，不能只追逐效率與產值，必須在設計與部署階段就納入嚴格監管，避免社會成本失控。

對於外界憂心工作被AI取代，他的看法相對正向。蓋茲認為，只要制度設計得當，這波技術變革未必是勞工的終點，反而可能促成成果共享，甚至在未來降低工時，讓生活節奏更具彈性。

