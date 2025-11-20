AI裁員潮重塑職場生態！ 全球勞動市場動盪「上班族必備三種心態」

AI裁員潮來襲。（圖／TVBS）

在通膨壓力與AI浪潮夾擊下，越來越多上班族選擇在正職之外兼職，不僅為了貼補家用，也希望藉此培養多元技能，為職場變化提前布局。

上班族靠兼職增加收入。（圖／TVBS）

三十出頭的上班族小羊，孩子剛出生，奶粉與尿布開銷讓家庭預算吃緊。他利用下班時間，透過兼職媒合平台接案打工，希望多賺一份收入，緩解經濟壓力。「現在奶粉、尿布都漲價，如果有空的時候能多賺一點錢貼補家用，也能提升生活品質。」小羊說，隨著AI技術快速發展，他也開始擔心工作可能被取代，因此希望藉由兼職機會，接觸不同產業、拓展職場視野。

兼職媒合平台創辦人許書綺表示，根據平台數據顯示，目前約有五成使用者本身擁有全職工作，他們利用假期或空閒時間接案。許多人會擔心AI衝擊，尤其是設計、美術或程式開發等創作者類職業，不確定未來的工作還能持續多久，因此趁現在能做就盡量多嘗試。

全球就業市場也出現同樣趨勢。根據外媒報導，英國受薪階級就業人數今年7月已連續第六個月下滑，失業率從去年同期的4.1%攀升至4.7%，代表有超過25萬名上班族失業。專家指出，這波「AI裁員潮」不同於以往的景氣循環，而是由科技進步驅動的結構性變革。

數位人才媒合平台CEO Lydia Chen分析，AI技術正在徹底改變人類的工作場景。過去自動化多出現在製造業，如今知識型工作者也面臨被取代的風險。她指出，AI取代的是例行性、重複性的任務，反而讓人力能重新投入創造型、協作型的工作，重新定義職場價值。

通膨壓力與AI浪潮夾擊下。（圖／TVBS）

面對這波變革，人力銀行公共事務處經理安芷嫻建議，上班族應主動打造個人品牌，取代傳統的「找工作」思維。她指出，職場安全感不再來自公司，而是來自你個人的專業能見度。她建議三大方向，首先，明確自己的職場定位，思考希望被如何記住；其次，透過社群平台或作品集建立數位履歷，持續分享專業觀點；最後，積極參與線上社群或實體活動，拓展專業人脈。

在景氣波動與AI浪潮的雙重影響下，提早培養跨領域能力、打造多元收入來源，才能在變動中保持競爭力，也為未來創造更具韌性的職涯。

