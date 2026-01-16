AI製麵免費吃三天 高雄夢想麵館2.0開幕

高雄市議員兼民進黨黨部主委黃文益、行政院南服中心副執行長謝文彬、高雄市政府經發局副局長林廖嘉宏現場剪綵合影。（朱窈慧攝）



在基本工資調漲、餐飲業長期面臨缺工與成本上升的背景下，高雄市苓雅區出現以自動化設備為主的餐飲新型態。覓奇美食集團與亞資科技於高雄推出主打智慧製麵流程的「夢想麵館」民權店於今天（16日）開幕，並於開幕首三日推出回饋活動，連續三天、每日限量提供 100份現點現做的免費牛肉麵，讓民眾親身體驗在夢想麵館店內從製麵、烹煮到出餐多由設備完成，幾乎不需人力操作。





高雄市議員黃文益、行政院南部服務中心副執行長謝文彬，以及高雄市政府經發局副局長林廖嘉宏等人到場參與剪綵。夢想麵館董事長也是高雄市烹飪餐飲商業同業公會理事長王俊華表示，夢想麵館 2.0 的定位，已不再只是單一餐點的供應，而是希望打造一個在任何時段，都能讓人安心坐下來用餐與交流的城市餐飲空間。與市面上常見的料理包或半成品加熱不同，夢想麵館從新鮮麵粉開始，一碗一碗現場製作。

廣告 廣告

王俊華進一步表示，夢想麵館以智慧製麵為核心，從揉麵到出餐僅需1分鐘，就可享受熱騰騰的美食，店內同步整合多元餐飲內容，包括由世界烘豆冠軍賴昱權聯名監製的 AsurElix 冠軍精品咖啡，讓消費者在任何時段都能喝到高品質現萃咖啡；甜點則引進藍帶學院畢業團隊打造的朵莉甜廚霜淇淋。此外，夢想麵館也結合茶謎茶製作的法國皇家婚禮指定馬黑茶，並提供滷味、披薩等輕食選項，讓消費者能依照不同時段與需求，自由搭配餐點。

王俊華說明，夢想麵館採取 24 小時不打烊的營運模式，服務夜班醫護、工程師、司機與晚下班族群與夜貓族，都是夢想家麵館的客群。王俊華說，當科技被放在對的位置，平價與品質就不再衝突，餐飲也能成為城市生活的一部分。從產業角度觀察，夜間餐飲往往是品質與人力最不穩定的時段，而智慧製程與標準化系統，正好能補足傳統餐飲的限制。

王俊華強調，餐飲產業正面臨結構性轉變，若僅靠壓縮人力與成本，最終可能影響品質與食安。他認為，科技應作為輔助工具，讓餐飲服務在合理價格下仍能穩定運作，而非取代餐飲本身的專業價值。

（熱門點閱：【懶人包】115年學測明登場 考程、試場注意事項、必備物品一次看）