AI襲來，大學應戰！從招生到教學全面翻轉，柏克萊打造畢業即戰力

「在AI時代，教育會是什麼樣子？」這個問題，現在全世界各國的各級學校都在問！即使是美國頂尖名校、蟬聯三年全球新創第一的加州大學柏克萊分校（以下簡稱柏克萊），也無法自外於這股衝擊。但，有答案嗎？《遠見》專訪校長理查．萊昂斯（Richard Lyons），他提出「未來十年戰略計畫」的因應之道。

去年就任柏克萊校長的理查．萊昂斯，11月時短暫來訪台灣，行程中，撥空接受《遠見》獨家專訪，談論柏克萊如何應對急遽變動的時代趨勢。

目前，萊昂斯正與學校團隊共同規劃未來十年柏克萊的長期策略。當然，其中，人工智慧（AI）正是重中之重。畢竟，AI的興起，在教學、學生就業，甚至是校園行政上，都帶來巨大翻轉。對此，柏克萊積極應對，全力確保多年來在教學與研究上的領先成就。

究竟，柏克萊採取了哪些對策，來因應AI時代的變革？而AI的崛起，又為柏克萊帶來什麼樣的衝擊與機會？身在矽谷多年，親眼見證過去30年科技熱潮與革新的萊昂斯，是如何看待當今的AI衝擊？

以下，是針對「AI與高教」議題，《遠見》與萊昂斯的精采訪談精華：

因應之道！投資創立新學院、跨學科合作、去中心化實驗AI

《遠見》問（以下簡稱問）：面對AI的快速崛起，加州大學柏克萊分校如何在教學與研究上，都保持靈活性和前瞻性？

萊昂斯答（以下簡稱答）：這是一個非常重要的問題。柏克萊希望充分利用在人工智慧、機器學習和電腦科學領域的優勢，這些是我們最強的領域。柏克萊在過去十年中，投入最多的，就是這些領域。

問：為此，柏克萊做出哪些具體的結構性改變和投資？

答：柏克萊在校內創立一個新的大型學院，名為「計算、數據科學與社會學院」（College of Computing, Data Science and Society）。在柏克萊創立新學院，是好幾個世代以來非常罕見的。這個新學院將使用一棟全新的大樓，大樓建造費用超過五億美元。這是我們在過去十年裡做的最大單一投資，也是賭注。

問：在研究方面，AI對柏克萊的頂尖學者有何助益？

答：我與（今年的）諾貝爾化學獎得主奧瑪．亞基（Omar Yagi）談過，他現在大量使用AI。他獲獎的領域是「金屬有機框架」（metal-organic frameworks），這些框架結構需要非常精確的設計，而AI幫助他完成大部分設計工作，並且大幅加快研究進程。

亞基教授也分享一個觀察：AI讓他能快速了解柏克萊其他教職員工的研究工作，從而能與他們建立聯繫，並展開跨學科對話。這是他以前因為對其他學科沒有足夠理解，而無法做到的。這，凸顯了AI在促進跨學科合作的重要性。

問：在教學方面，柏克萊如何應對AI帶來的變化？

答：柏克萊是一個去中心化（decentralized）的地方，因此，不同的教職員工，正以截然不同的方式使用AI，並進行大量實驗。柏克萊在AI教學方面，是讓教職員工以多種方式嘗試，然後思考如何將成果匯總起來，盡可能快地從中學習。

挑戰與機會！AI代理人面試學生、AI原生課程

問：柏克萊面對的挑戰有哪些？

答：挑戰很多。我們目前正在進行戰略規劃，規劃未來十年，柏克萊會是什麼樣子？我們必須展望未來，我上任校長才一年，此時正是制定未來十年戰略計畫的時機，而在制定計畫時，必須回答「在 AI 時代，教育會是什麼樣子？」這個問題。

我提其中一個挑戰為例。我們希望，學生在AI時代具有韌性（resilient）和能力（capable）。而這就要確保我們在招生時就收到對的人。有些特質，對於在AI時代保持韌性非常重要，而其中許多是學生入學後很難培養和發展的，例如，堅定（tenacity）和好奇心，還有受教性（coachability）。

之所以與AI有關，是因為柏克萊每年收到的大學部申請超過15萬份，我們無法面試每個人。但在AI時代，我們可以用AI代理人（AI agent）來面試這15萬人，我們可以訓練AI來尋找這些特質。我們不會完全基於AI做出錄取決定，不過，我非常喜歡可以從根本方式調整招生標準的這個想法。

在AI的世界裡，人們談論「規模化」，這涉及三個基本領域：算力、足夠的數據，以及應用。當我們收到這麼多申請時，我們擁有更多的數據。過去，這麼大量的申請曾是個缺點，但現在，這反而成為一種優勢，因為我們擁有比任何人都更好的數據，讓我們可以運用它。

問：現在，即使是電腦科學的畢業生，也覺得就業變得更加困難，特別是因生成式AI的興起。您認為這只是一個短期調整，還是更大的結構性轉變？

答：結構性轉變，毫無疑問。雖然因領域而異，但在美國，大學畢業生的機會，平均而言正在下降。我認為接下來，隨著我們調整教育並提供符合新興AI 時代所需的技能組合，會有一些機會回升。

你可能聽過「AI 原生」（AI native）這個詞，如果你必須在 AI 的世界中，從零開始完全重建柏克萊，你會怎麼做？我們思考，當未來我們課程更接近「AI 原生課程」的樣貌時，我們的學生會看到更多機會，因為他們的能力會更契合產業需求。

助學生應戰！養成AI「元技能」，因應職場變化

問：學校有幫助學生的方法嗎？

答：答案是肯定的。我們一直提供很多職涯服務，而且我們的許多課程都面向AI的應用。

我們有一門商學院的課程，讓學生都能使用七到八種不同的大型語言模型（LLMs）。課程結束時，學生的主要任務，是創建一個 AI 代理人來完成某項工作，例如處理公司的薪資，或是處理柏克萊的招生或職涯服務。

我們都熟悉LLM是什麼以及如何使用，但如果有人問我：「你能建立一個代理人，來處理公司的薪資嗎？」我得做一些研究。那些就是所謂的元技能（meta skill），是更高層次的技能。知道如何使用ChatGPT或任何LLM是一回事，而知道如何以特定方式使用它來完成任務，又是另一回事。我們有愈來愈多這類課程。

問：您在矽谷待了這麼多年，見證多年來的技術轉型。您認為，這次AI浪潮有何不同？

答：有各種猜測，沒有人能確定，但這次感覺很不同。我記得回到柏克萊，是在1990年代初，那已經是30多年前了，網際網路熱潮剛興起。1990年代末，科技泡沫破裂，很多公司在2000年左右破產了，有些人說是過度炒作。但我們今天有了Amazon，它徹底改變許多國家的遊戲規則。大約80％或90％的新創公司死亡或被吸收了，但還是有一些公司改變了世界。

與其說，Amazon改變畢業生的就業所需技能；不如說，Amazon從根本改變了經濟。未來工作所需的技能組合，也將會從結構上改變，這就是AI帶來的影響。