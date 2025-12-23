AI規畫旅遊正夯 過半旅客使用

傳統旅行業者指出，旅客越來越聰明，懂得運用科技來豐富行程，但AI給出的資訊仍有很多不精確之處，還是要雙重確認。圖為ITF台北國際旅展。（本報資料照片）

人工智慧（AI）運用已深入民眾的工作和生活，LINE旅遊發布「2025旅遊趨勢觀察」，針對用戶的旅遊喜好進行整理，發現過半旅客會使用AI規畫行程、近8成希望AI協助推薦景點與路線。旅遊平台Agoda調查也指出，77％的台灣旅客會使用AI規畫旅程，高於亞洲平均，凸顯台灣人偏好採用科技。

傳統旅行業者則指出，自由行市場本來就占大宗，且具有高度彈性，旅客越來越聰明，懂得運用科技來豐富行程，但AI給出的資訊仍有很多不精確之處，也無法即時處理突發資訊，旅客還是要雙重確認，以免抵達當地敗興而歸。

LINE旅遊指出，今年出國旅遊的用戶行為呈現3大明顯趨勢，設定明確條件加快旅程規畫、消費選擇更重視價值表現，以及對安心與透明度的需求持續提升。而在短天數與機動性規畫的出遊情境中，國旅則以其便利性與低門檻，成為最務實、最容易啟動的旅行解方。

7成旅客偏好3至8天的短、中程旅遊型態，顯示旅客的時間運用更緊湊、需要彈性，也更偏好效率型行程，在航班選擇中，民眾最重視的3大因素為票價（22％）、航班時間（20％）與是否直飛（19％）；住宿方面，旅客更看重交通的便利性、房價合理性與評價表現。

51％的旅客使用AI規畫行程、79％會希望AI協助推薦景點與路線規畫，顯見AI工具逐漸成為旅程的一部分。LINE旅遊認為，用戶不再憑感覺決定旅行，而是以資訊與條件導向規畫。另旅客在多平台比價已成常態，但追求的並非最低價格，而是「花得值得」比「花得少」更重要。