AI視覺設計1/20開課！貓女老師教你輕鬆學繪圖

▲貓女老師視覺作品曾於北市敦南路建築以動態視覺方式展出。

【記者 陳顗喆／台北 報導】面對社群經營者與創業者最常見的困境，貼文永遠不夠用、活動海報做一張耗掉一整個晚上、品牌配色越做越亂、就算用了 AI，看起來還是跟別人差不多，許多人其實不是不會用工具，而是卡在不知道自己要的是什麼風格。因此貓女老師開設《AI 品牌視覺速成班》，主打「不只教 AI 繪圖，更教你做出能被記住的品牌視覺」，將於 2026 年 1 月 20 日 在台北正式開課，鎖定個人創業者、斜槓經營者與自媒體社群操盤者，透過 5 小時密集實作，協助學員在課堂內完成可直接上線使用的品牌視覺作品，從會生成跨進「有風格、可商用」。

不同於坊間多數 AI 繪圖課程著重於提示詞撰寫或單一工具功能講解，《AI 品牌視覺速成班》的教學設計，將品牌與美感基礎納入核心。貓女老師指出，學員最常見的問題是腦中只有模糊概念，例如「畫一隻貓」、「做一張海報」，只有概念沒有細節，說不清楚品牌想傳達的氣質與感覺，導致生成結果缺乏記憶點，無法累積品牌效益，這更是很多人容易犯的錯誤。

▲上課學員於上課用AI實作出視覺設計的作品。

為解決這個問題，課程中設計了「設計靈感教練」的引導流程，透過一連串結構化提問，協助學員從「品牌想帶給人的感受」出發，進一步聚焦到品牌色彩、視覺主題與風格方向。例如同樣是身心靈相關品牌，有人想營造神秘感，有人強調溫暖陪伴，視覺風格與配色就會完全不同。透過這樣的引導機制，學員不只是學會生成圖片，更能逐步建立屬於自己的品牌視覺語言，讓社群內容整體看起來「像同一個品牌」。

課程採小班制進行，確保每位學員在課堂中都能實際完成作品，而非只停留在工具介紹或示範層次。在教學方法上，先選對幾個關鍵工具並反覆練習。課堂實作時間，學員可一步一步完成角色設定、主視覺發想與海報或社群素材設計，確保都能實際產出作品，回到工作場域後也能複製流程持續使用。

▲貓女老師於授課時指導學員實際操作。

工具策略上，若只使用單一工具直接生成，成品往往「好看但大家都一樣」，因此課程示範如何將不同工具串成高效率的工作流。也就是先協助學員完成具有藝術感與個人風格的主視覺，再進一步完成排版與文字資訊整合，兼顧美感層次與實際商用需求。透過不同工具運用，能拉開風格差距，讓作品更有辨識度。

多數學員在上課前自認為「小白」，甚至未曾接觸 AI 繪圖，但仍能在課堂中完成節慶宣傳、招生海報或服務推廣素材，並可於當天直接對外使用。這樣「短時間可應用」的成果，也成為課程設計的一大特色。

▲AI繪圖課程正夯 , 貓女老師採小班制授課。

《AI 品牌視覺速成班》開課至今已完成四期小班制實體課程，由貓女老師本人親自規劃。她長期投入 AI 視覺創作與品牌設計應用，擅長將生成式 AI 技術，結合視覺美感訓練與品牌思維，協助創業者與內容經營者，把 AI 從「好玩工具」轉化為可商用、可變現的實務能力。

貓女老師是首位拿到資策會生成式AI美術設計能力的最高級別認證，以及台灣動漫創作協會生成式AI美術設計認證講師，並獲得許多AI藝術相關的獎項。更在2025年台北市政府舉辦的台北生成藝術節中，受邀擔任評審。其視覺作品曾入選國際平台徵選，並於2025 年初在台北市敦化南路的「敦南之森」戶外LED場域，以動態影片形式展出。

《AI 品牌視覺速成班》將於 1 月 20 日於汐止遠東世界中心開課，適合希望提升社群視覺一致性、縮短素材產製時間，或想利用 AI 建立品牌記憶點的創業者與內容經營者。課程與報名方式可透過貓女老師電子名片https://portaly.cc/Catwoman_Teresa查詢課程連結。（圖／業者提供）