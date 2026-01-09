AI視角下的臺北馬拉松 揭密萬名跑者大數據

記者張翔程／臺北報導

2025臺北馬拉松圓滿落幕，大漢集團旗下「7DON體育運動平臺」今（9）日發布獨步業界的分析報告，首度導入高階AI影像辨識技術，針對賽道上2.5萬名全馬及半馬完賽跑者的平面影像進行各種面向的深度解析，從海量數據交叉比對出跑者的「年齡」、「成績」與「品牌選擇」之間的隱密關聯，這也是7DON繼去年發布臺北馬拉松跑鞋榜報告後，在運動數據分析領域的又一里程碑。

Nike以30.6%的總市佔率拿下本屆臺北馬的「跑鞋之王」寶座，adidas以28.0% 的差距緊追在後，ASICS以18.1%的市佔率穩坐第3，遙遙領先第4名Hoka(5.0%)與第5名New Balance(4.8%)，延續去年確立NIKE、adidas、ASICS「三強鼎立」的跑鞋市場。

透過AI針對不同年齡層的跑鞋辨識分析，7DON發現顯著的「世代品牌選擇差異」，NIKE雖在全體跑者維持市佔率第1，但20至29歲追求突破個人最佳成績（PB）的年輕男性族群，adidas的市佔率成功反超，反觀50歲以上資深跑者對日系品牌ASICS的信賴度大幅提升，市佔率較年輕族群成長近1倍，顯示資深跑者更重視長距離的穩定與保護性。

數據分析顯示，成績與「品牌忠誠度（跑鞋、衣、褲穿著同一品牌）」呈現高度正相關，全馬與半馬的菁英區段，高達35%的跑者全身穿著同一品牌，而在完賽時間4.5小時後的大眾跑者，比例驟降至9%，表示品牌的贊助趨勢大多選擇與菁英跑者緊密合作，提升精英跑者對於裝備一致性的重視，以及品牌贊助對高階選手的影響力。

裝備美學上，AI數據也捕捉到有趣的趨勢，「白色」以壓倒性數量成為2025臺北馬的代表色，2.5萬筆資料中，小白鞋以壓倒性的11321雙佔據第1，尤其在女性跑者中更高達52%，選擇穿著白色跑鞋，遠高於男性的42%，而在下身裝備，耐髒、百搭的黑色跑褲則以超過75%的佔比統治賽道，顯示黑白配的「白鞋＋黑褲」已成為當前臺灣跑圈最主流的穿搭公式之一。

黑白配的「白鞋＋黑褲」已成為當前臺灣跑圈最主流的穿搭公式之一。（大漢集團提供）

透過AI影像辨識技術2025臺北馬拉松，大數據解密。（大漢集團提供）