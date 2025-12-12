AI訂位爆「雙方沒合作」 民眾慘被吃錢 必比登名店急PO公告

不少人會在網路平台上預訂餐廳，不過近來有民眾到訂位平台AutoReserve上預訂必比登名店「老新台菜」，被收取80元服務費後，致電店家才發現雙方並沒有合作。對此，老新台菜發布聲明，明確表示並未與Auto Reserve合作，提醒民眾「小心詐騙」。

以精緻台菜聞名的必比登名店「老新台菜」，是不少老饕心中的愛。昨（11日），老新台菜臉書粉專貼出一則聲明，表示近期發現有不法網站冒用名義，誤導顧客至假預約平台訂位，提醒民眾「這些都是詐騙」。聲明中強調並未與Auto Reserve合作，請勿前往來路不明的非官方網站訂位，避免個資外洩或信用卡遭盜刷。

訂位平台AutoReserve是以AI來做代訂服務，官網顯示可在全球17個國家的260萬家餐廳進行預約，民眾若訂位成功，就會被收取一筆服務費，不過卻頻傳爭議，不少人在該網站訂位、被收取服務費後，到餐廳才發現雙方未合作，根本沒有訂位成功。

根據《東森新聞》報導，就有民眾透過AutoReserve平台預訂老新台菜，並刷卡付了80元的訂位服務費，平台也有寄送電子郵件確認，沒想到致電給餐廳時，卻得到沒跟該平台合作的回覆。老新台菜表示這已非首次，近來一直有客人說在該平台訂位，但他們根本沒收到任何通知。

事實上，貴族世家、Smith & Wollensky台灣分店，近期也都發出聲明表示未與AutoReserve合作，若以該平台訂位，店家不會收到任何訂位紀錄，呼籲勿使用。

