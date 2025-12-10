AI訓練醫病溝通 優質長照創新典範

護理人員面對失智長輩的突發情緒和重複問話，往往備感壓力。台中慈濟醫院結合AI技術，打造「AI失智虛擬人教學平台」，協助醫護人員練習與失智長輩的對話和溝通技巧，進而培養更多的同理心和耐心，進而提升失智症照顧，也為長照教育開創新典範。從今年4月起實施至今，病患和護理人員非常滿意，也榮獲第26屆NHQA智慧醫療標章。

「(怎麼總覺得肚子還是空空的)，可是我們才剛吃完早餐，(等會別忘了吃東西)。」

模擬失智長輩的突發情緒，這是AI生成技術。

台中慈濟醫院護理部督導 劉慧玲：「透過這套就是模擬失智病人的，一些症狀或是表現，(醫護人員)來協助我們病人，解決他的需求、他的問題。」

高齡化社會的台灣，每30分鐘、就有一位長輩罹患失智症，如何提升照護品質，成為當務之急。

台中慈濟醫院長照籌設處高專 黃梅芬：「傳統教學模式的話，同仁她會比較不敢跟長輩做互動，我們現在開發的這套系統，就是可以讓護理同仁，在沒有壓力的情況下，隨時隨地都可以，跟(虛擬)長輩去做溝通。」

台中慈濟醫院從今年4月起，推動「AI失智虛擬人教學平台」。

「昨天晚上都睡得好嗎 (也還好)。」

從虛擬的醫病互動，到實際照護病患的生活起居，護理人員經驗十足，信心滿滿。

台中慈濟醫院護理部護理長 許芸嫻：「之前有透過這個(AI模擬)系統的，不斷地演練跟練習，然後對於長輩(病患)會有耐心，然後更能夠同理長輩們的需求。」

高齡病患：「病患發脾氣，多多少少都會啦，護理人員她們真的很有耐心。」

失智長輩可能出現的行為，包括:重複問話、忘記吃過飯、懷疑別人偷東西、抗拒洗澡、出現幻覺幻聽或妄想。

台中慈濟醫院副院長 莊淑婷：「可能她(護理人員)會講到說，阿公阿媽你要吃藥了，(病患回應)你自己不會吃(藥)喔，為什麼要我吃，(病患)不肯吃藥(模擬情境)，那你怎麼處理 這些(行為)等等，然後我們就因此研發了這套，生成式的AI(教學平台)，獲得滿好的口碑，大家滿意度也很高。」

來自人性關懷的AI科技，讓失智照護，更上一層樓。

