AI記憶體需求持續拉動！美光Q1業績亮眼 盤後股價飆漲逾8%

【記者呂承哲／台北報導】美國記憶體大廠美光科技（Micron Technology）於17日美股盤後公告、2026會計年度第一季財報受惠AI需求加速與營運執行力提升，單季繳出創紀錄表現，包含歷來最高自由現金流。美光雖然在17日因AI股普遍下跌拖累下，收盤下跌近3%，但業績、財測皆大幅優於市場預期，盤後一度飆升逾8%。

美光表示，單季營收達136.43億美元，高於前一季的113.15億美元、季增約20.6%，亦較去年同期的87.09億美元、年增約56.6%。GAAP毛利為76.46億美元、毛利率56.0%；非GAAP毛利為77.53億美元、毛利率56.8%。GAAP營業利益61.36億美元、營業利益率45.0%；非GAAP營業利益64.19億美元、營業利益率47.0%。GAAP淨利為52.40億美元、稀釋每股盈餘（EPS）4.60美元；非GAAP淨利為54.82億美元、稀釋EPS 4.78美元。

營運現金流方面，單季表現來到84.11億美元，較前一季57.30億美元及去年同期32.44億美元大幅提升。

各事業部表現方面，雲端記憶體事業部（Cloud Memory）第一季營收52.84億美元，毛利率66%、營益率55%；核心資料中心事業部（Core Data Center）營收23.79億美元，毛利率51%、營益率37%；行動與客戶端事業部（Mobile and Client）營收42.55億美元，毛利率54%、營益率47%；車用與嵌入式事業部（Automotive and Embedded）營收17.20億美元，毛利率45%、營益率36%。

從美光提供的財報來看，該季度的動能仍然來自於 DRAM，營收達到 108.12 億美元，占整體營收比重約 79%，季增約 20%、年增高達 69%，成長動能除出貨量小幅提升外，平均售價（ASP）季增約 20% 為主要推力，反映 AI 與資料中心需求持續推升高階記憶體價格表現。

值得注意的是， NAND 單季營收為 27.43 億美元，比重約為 20%，年增與季增幅度皆為 22%，在資料中心 SSD 與高容量儲存需求帶動下，出貨量呈現中至高個位數成長，ASP 亦有中十位數百分比的季增表現，顯示 NAND 市況同步回溫。

美光執行長Sanjay Mehrotra表示，該季公司層級及各事業部皆實現創紀錄營收與顯著毛利擴張。Sanjay Mehrotra強調，美光以技術領先、差異化產品組合與強勁執行力，已成為AI關鍵推手，並將持續投資以支援客戶對記憶體與儲存需求的成長。

資本與股東回饋方面，美光表示，2026會計年度第一季資本支出淨額為45億美元，調整後自由現金流為39億美元；期末現金、可出售投資及受限制現金合計120億美元。

展望2026會計年度第二季，美光預期，在營收、毛利率、EPS與自由現金流等多項指標上亦可望再創高，並預期2026會計年度全年營運表現將持續走強。

預估財報數據如下：營收187億美元（正負4億美元），GAAP毛利率67.0%（正負1.0%）、非GAAP毛利率68.0%（正負1.0%）；GAAP營業費用15.6億美元（正負0.2億美元）、非GAAP營業費用13.8億美元（正負0.2億美元）。稀釋EPS方面，GAAP預估8.19美元（正負0.20美元），非GAAP預估8.42美元（正負0.20美元）。

台灣美光台中廠區。美光科技提供

