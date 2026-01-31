AI記憶體需求激增 Sandisk股價狂飆15倍！

Sandisk股價30日收盤自成立以來累計將近1500％的漲幅。（圖／摘自維基百科）

記憶體儲存設備製造商Sandisk股價30日收盤累計自成立以來將近1500％的漲幅，受惠於人工智慧（AI）帶動的資料儲存需求強勁，激勵其股價飆漲，成為標準普爾500指數中表現最強勁股票之一。

Sandisk 30日大漲6.85％，至每股576.25美元。Sandisk最新發布的財報表現遠超華爾街原先預期。Sandisk單季營收達30.25億美元，年增61％，遠高於分析師預期的26.9億美元；非GAAP稀釋後每股盈餘(EPS)為6.20美元，較市場預期的3.62美元高逾七成。

Sandisk在各個終端（AI Edge）市場均實現強勁成長。其中，數據中心業務營收達4.40億美元，較上一季成長64％，顯示AI基礎設施建設對企業級固態硬碟(SSD)的強勁拉動。邊緣市場(Edge)營收為16.78億美元，年增63％；消費市場營收亦成長52％至9.07億美元。

另外，Sandisk又透過與日本鎧俠（Kioxia Corp）成立的合資企業，確保快閃記憶體晶片供應，雙方宣布將供應協議期限由原本的2029年底延長至2034年底。

展望未來，Sandisk給出極為樂觀的第三財季指引，預計營收將在44億至48億美元之間，遠超市場共識。非GAAP稀釋後EPS預期區間更高達12.00至14.00美元，遠超分析師預期的5.11美元。

