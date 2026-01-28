AI記憶體需求爆炸增長 SK海力士交出史上最佳單季財報、股價盤後飆漲9%

SK海力士生產的記憶體晶片。路透社資料照片



為輝達（Nvidia）人工智慧（AI）運算晶片提供配套高性能記憶體的南韓SK海力士公司，在需求極度強健的情況下，交出史上空前表面最佳的2025年第四季財報。股價盤後瞬間飆漲9%。

SK海力士週三（28日）在韓股收盤後公布財報，表示受惠於AI需求的持續強勁，帶動了高興能先進與傳統記憶體晶片的價格上揚，其季度利潤增長超過一倍並創下歷史新高，大幅超越市場預期。

彭博訪調的分析師估計，SK海力士去年第四季的營業利潤應達16.7兆韓元，結果實際營業利潤高達19.2兆韓元（約135億美元），不但遠高於分析師預期，也比前一年同期的8.1兆韓元增加逾100%。營收則攀升至 32.8 兆韓元。

根據麥格理資本（Macquarie Equity Research）的研究，SK海力士在用於輝達等設計的AI晶片組中的高頻寬記憶體（HBM）領域，已建立絕對的領先優勢，目前佔據全球HBM市場61%。

而與此同時，隨著供應緊縮與AI需求增加，用於伺服器、個人電腦（PC）和行動裝置的普通DRAM記憶體與NAND快閃記憶體晶片價格也隨之水漲船高，一同再拉高記憶體廠商的獲利。

記憶體大廠過去經常遭遇很嚴重的景氣循環，往往在擴產後就面臨價格重挫的打擊，近年來對於產能擴充非常保守。在產能擴充有限下，HBM這種高階記憶體的需求暴增，直接擠壓到DRAM、NAND這些比較偏向消費者端的產品，造成價格飆漲。而且AI伺服器本身往往也需要大量的DRAM與NAND固態硬碟。

花旗集團（Citigroup）分析師在報告中預估，今年DRAM的平均售價將攀升120%，而NAND則預估攀升90%。據此，花旗將SK海力士的目標價調升了 56%，三星電子的目標價則調升了20%。

市場研究機構TrendForce統計，去年第四季時，主流的16GB DDR5 DRAM 晶片合約價已較前一年同期漲價超過三倍。TrendForce預計，今年第一季常規DRAM的合約價將較前一季再漲55%至60%。

由於DRAM、NAND快閃記憶體都是智慧手機、桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦等消費性裝置必不可缺的關鍵零件，此一波記憶體大漲，有可能造成電腦、手機這些消費電子產品價格今年出現顯著漲幅。

