AI記憶體需求爆量 這家日本公司成為全球飆股冠軍

從日本東芝分家出來，專精於製造NAND快閃記憶體的鎧俠公司（Kioxia），由於人工智慧（AI）伺服器推動的記憶體需求暴增，今年的股價漲幅高達540%，位居日本與全球之冠。

彭博新聞報導，在MSCI世界指數中統計的股票，鎧俠漲幅超過所有其他股票。日本股市今年表現暢旺，日經225指數在週二（30日）封關，史上第一次收在5萬點以上。

鎧俠原本是東芝集團的半導體記憶體部門，2019年拆分賣掉後，2019年改名鎧俠，到2024年12月才剛在日本東京證交所股票上市。結果上市只有一年，就有漲幅540%的驚人成績，目前市值已達5.7兆日圓（約1.145兆台幣）。

鎧俠的驚人漲勢凸顯了超大型雲端服務商在搶建AI基礎設施時對記憶體的渴求。鎧俠生產的晶片對於AI模型訓練及數據中心不可或缺。今年以來，各大科技巨頭紛紛警告記憶體供應吃緊，分析師也預測記憶體價格將持續走揚。

Asymmetric Advisors公司的日本股市策略師安瓦札德說：「進入2026年，科技股的配置核心將鎖定在記憶體，無論是直接投資鎧俠，或是相關的衍生標的。」他指出，像是矽晶圓大廠Sumco等公司，明年也將受惠於強勁的記憶體需求。

但是鎧俠的狂漲也引起投資人憂慮股價漲過頭的問題，今年11月，鎧俠曾因單季財報未達投資人的高標預期，股價一天崩跌23%。

不過，安瓦札德指出，記憶體晶片的基本面就是遠遠供不應求，而且缺口很大，鎧俠站在有利地位，足以在2026年撐過AI或投資人情緒動盪。

