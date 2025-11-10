AI詐騙來襲，台中市數位局啟動「防詐月」 三場論壇打造城市資安韌性
【記者蔡富丞／臺中報導】在AI詐騙橫行、資安威脅日益嚴峻的時代，台中市政府數位發展局選擇主動迎戰。該局宣布11月為「防詐月」，將以三場主題論壇與培訓活動全面啟動防詐宣導行動，從公部門內部教育到全民識詐培力，建立一套可持續運作的城市資安防禦體系，為智慧城市發展注入「安全底層邏輯」。
數位發展局長林谷隆指出，AI技術快速普及的同時，也被不法分子利用來打造更具迷惑性的詐騙手法，例如以AI生成語音、影像進行假冒親友、假客服詐騙。這類技術型詐騙正逐漸取代傳統的釣魚簡訊與假投資手法，讓民眾難以辨識真假。「防詐教育不再只是警政單位的責任，而是數位治理的一環。」林谷隆強調，市府將持續透過「識詐、打詐、阻詐」三大策略推動跨領域合作，串聯公部門、企業與學界，打造全民參與的防詐生態系。
三大論壇接力登場：從種子培訓到智慧防詐
首場「防詐意識種子教師培訓」將於11月11日登場，由數位局、政風處及警察局共同主辦，邀請刑事警察局預防科科長莊明雄、趨勢科技總經理洪偉淦、銘傳大學金融科技應用學系副教授林盟翔等專家授課。活動預計培訓超過300位市府同仁成為防詐種子教師，透過真實案例剖析與社交工程演練，讓防詐意識從公部門出發，向社區與家庭擴散。
第二場「2025金融消費論壇」將於11月18日舉辦，聚焦虛擬投資、二手交易等金融詐騙新態樣。活動由數位局與消費者文教基金會合作，邀請行政院消保處副處長陳星宏、金管會證期局組長黃超邦、消基會董事長鄧惟中等產官學代表對談。論壇主題「識詐防詐．守護金融安全」旨在提醒民眾提高風險意識，辨識高報酬陷阱與假投資平台，建立健康的數位金融素養。更多活動詳情與報名資訊，請見網站([https://www.consumers.org.tw/product-detail-3970371.html)。](https://www.consumers.org.tw/product-detail-3970371.html%29。)
壓軸登場的「台中市政府智慧防詐論壇」則將於11月24日舉行，由數位局與永豐銀行合作。論壇邀請永豐銀行資訊安全處資深副總李相臣、銘傳大學助理教授林書立與市府法制局主任消保官何怡萱等講者，從AI生成詐騙、司法防護與金融資安三大角度剖析當前挑戰。論壇並將分享生成式AI詐騙防禦的新趨勢與跨部門應對策略。活動報名資訊請見網站([https://p.accu.ps/8andrc)。](https://p.accu.ps/8andrc%29。)
打造「智慧＋安全」的城市治理模型
面對AI時代的資安挑戰，台中市政府不僅著眼於防堵詐騙事件，更思考如何從制度面、教育面與生態面建立永續機制。數位局指出，市府已建構防詐宣導專區、推動資安課程與定期演練，同時與金融業者、科技公司、學術單位等夥伴合作，建立「多層防護、全通路宣導、全民參與」的防詐網絡。
林谷隆進一步指出，資安治理是智慧城市的根本。「唯有讓市民具備識詐力，智慧城市的科技應用才有安全基礎。」他強調，防詐工作不應止於單一活動，而要成為持續深化的公共工程。
從市府內部教育到全民宣導，台中市數位發展局正以行動實踐「安全即永續」的理念。透過「防詐月」三場論壇的推進，台中不僅在技術面強化資安防線，更在文化層面培養全民的數位防詐素養，展現出智慧城市治理的新典範。
