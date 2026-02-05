AI詐騙全面來襲 全球中央解讀手法與衝擊

（中央社台北5日電）人工智慧（AI）、深偽技術被詐騙集團廣泛運用來犯罪。《全球中央》雜誌2月號封面故事〈AI詐騙危機〉深入探討AI結合深偽如何行騙天下、深偽性犯罪年齡下降的警訊、AI衝擊校園教育與如何教出主導AI的新一代等議題。

AI不只成為詐騙工具，自深偽技術問世以來，從好萊塢明星、政治人物到普通學生，美國、義大利、英國到巴基斯坦都發生深偽影像受害事件，儼然成為網路世界的「新冠疫情」。

深偽技術能快速生成高度逼真的人物、對話，建構「全自動化劇本」，讓詐騙行動具備前所未有的效率與規模。AI讓「養、套、殺」自動化，值得全民警惕。

令人憂心的是，韓國一年內對網路性暴力掃蕩中，總共逮捕約3,000人，近一半嫌犯年齡僅十多歲；深偽性犯罪嫌犯超過90%是10到二十多歲，凸顯問題的嚴重性。

AI還衝擊教育體系，面對學生課後作業近乎一致性「完美」，模糊了誠實與作弊的界線。許多老師只能回歸傳統，以考試分數做為期末成績的主要依據。

面對AI詐騙犯罪案層出不窮，美國各州立法機構紛紛出手，審議的AI相關法案約400件，內容包括重懲散布深偽性影像者、政治廣告用AI須披露等。然而美國總統川普試圖將AI監管權收歸聯邦，彼此角力不斷。

美國NFL超級盃門票飆到天價，台灣上班族不吃不喝4.5個月才買得起。美式足球員撞來撞去，到底好看在哪裡？到了美國，一旦踏進由數萬名球迷組成的「紅海」，穿上球衣、互噴垃圾話，瞬間就能交到朋友。撞來撞去不只為爭奪冠軍，更是一場城市運動嘉年華。

新加坡公共空間設計似乎從來不僅是為了美觀或通行方便。走在市中心金融區萊佛士坊，總會注意到一個細節：廣場中央設置了躺椅，它們似乎並非裝飾品，而是宛如一種社會設計。

《全球中央》特闢〈開箱地球村〉單元，透過分布世界五大洲記者的在地觀察，從台灣人的角度，分享在異鄉食衣住行育樂、社會制度、各式見聞與文化衝擊。

本期〈看世界〉來看老車站如何化身為夢幻地標，包括文青最愛的柏林廢棄鐵道工廠、巴黎13區Station F蛻變成歐洲新創中心、藝文啟點的上海南浦車站、貨運終點站變身成Google紐約總部等。

