AI詐騙太囂張！北港武德宮遭冒名賣文創品 廟方怒報案

雲林縣北港武德宮文創祈福品賣太好，網路出現AI合成詐騙影片，廟方已檢舉並報警。（翻攝自林安樂臉書／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港武德宮財神廟為讓財神信仰生活化，推出各種文創祈福商品，沒想到在網路上出現假冒品，還利用AI合成武德宮主委林安樂推銷祈福品的影片，林安樂4日表示已向網站檢舉並報警，除損害廟方名譽，還把他合成為小胖子、酒糟鼻，不少親友都來電詢問「發生什麼事了，怎麼變胖又變老」，讓他哭笑不得。

雲林武德宮供奉天官武財神，香火鼎盛，去年參拜人次逾800萬，廟方成立武德宮專屬設計團隊，除負責宮廟平面視覺設計，也開發許多充滿財神爺、黑虎將軍元素的文創祈福商品，大受歡迎，網路甚至有人成立社團分享各種蒐藏，限量商品更是一件難求，經常被溢價出售。

廟方近日接到許多信眾來電詢問，在網路上看到主委林安樂的影片，強力推銷「天官賜福生肖鑰匙扣」，宣稱已在祈福廟開光，「天官賜福星君已為你打開財富天門」。不過影片上主委看起來怪怪的，身形變胖、鼻子變大，講話也不太自然，感覺像是AI詐騙。

網友留言「詐騙現在也開始偷懶，明明廟的圖很多，本人也比較瘦，做像真的一點不好嗎？」、「本人明明比較帥，AI太過分了」、「太可怕了這個，怎麼有人敢這樣減損自己福報欸」、「代表我們武財神太靈驗了！被盜用！」、「AI把主委真的合的太醜了！」。

廟方呼籲大家不要受騙，這是網路詐騙，利用AI合成影片，主委並沒有拍攝這些影片，也沒有推銷所謂的「天官賜福生肖鑰匙扣」。

林安樂也現身回應，武德宮的文創品精緻有創意，絕非網路詐騙商品可以比擬的，為避免有人沒注意而被騙，已向網站檢舉並報警處理。不少信眾都打抱不平說他被醜化了，他可以一笑置之，但關乎武德宮信譽，便要嚴肅看待，以免被誤解。

