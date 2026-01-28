AI詐騙手法翻新 斗南警走進扶輪社教戰財產防護

斗南分局日前受邀前往斗南扶輪社，舉辦以「當代企業主的財產保衛戰—識破AI時代的新型詐騙」為主題的反詐騙宣導活動。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】在人工智慧科技迅速發展、詐騙手法日益翻新的時代，如何守護財產安全已成為全民關注的重要課題。雲林縣警察局斗南分局日前受邀前往斗南扶輪社，舉辦以「當代企業主的財產保衛戰—識破AI時代的新型詐騙」為主題的反詐騙宣導活動，從企業經營與日常生活實務角度出發，協助企業主與社團成員提升辨識詐騙的能力，同時也向現場青少年傳遞正確的防詐觀念。

警方在宣導中分享多項實用辨識技巧，提醒民眾若接獲疑似親友、主管或合作夥伴透過視訊、語音或電子郵件提出金錢要求，應立即提高警覺。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

斗南警分局指出，近年來詐騙集團大量運用AI技術進行犯罪，常見手法包括深偽影像與語音模仿、假投資社群、偽裝客戶或合作夥伴下訂單等，並精準鎖定企業負責人及公司高層，藉由製造急迫情境誘使受害者迅速匯款或提供敏感資訊，造成企業及家庭嚴重的財務損失。

為強化防詐能力，警方在宣導中分享多項實用辨識技巧，提醒民眾若接獲疑似親友、主管或合作夥伴透過視訊、語音或電子郵件提出金錢要求，應立即提高警覺，並可要求對方進行即時互動動作，以確認影像或通話真實性。此外，警方也建議企業與家庭事先建立專屬的聯繫驗證方式，作為涉及金錢往來時的雙重確認機制，以降低受騙風險。

斗南分局呼籲民眾面對可疑狀況務必冷靜查證，並可撥打165反詐騙專線或110報案專線尋求協助。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

雲林縣長張麗善表示，詐騙已成為影響社會安全的重要議題，縣府將持續支持警察機關深入企業、校園及各類社團推動防詐宣導，透過科技識詐與跨領域合作，全面提升縣民防詐意識，守護財產與生活安全。

斗南警分局長林文智強調，防詐工作不分年齡與職業，企業主與年輕世代皆可能成為詐騙集團的目標，呼籲民眾面對可疑狀況務必冷靜查證，並可撥打165反詐騙專線或110報案專線尋求協助。警方也提醒，歲末聚會頻繁，民眾應遵守酒後不開車原則，確保自身與他人的生命安全。

斗南扶輪社長期秉持「團結行善、超我服務」的理念，結合在地各界力量投入公益與社會服務。斗南警分局表示，扶輪社的服務精神與警察機關為民服務的核心價值相互呼應，雙方攜手合作，將持續強化社會安全網絡，共同打造安心宜居的生活環境。

