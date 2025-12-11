AI詐騙盯上北榮院長陳威明 「台灣骨科聖手推薦」攏是假

北榮院長陳威明透露，每月網路上都出現詐騙廣告，令他不勝其擾，這幾年至少處理了20件，他本人最多，連糖尿病、皮膚病、性功能障礙藥品都有，很擔心民眾受害，已經報案。（本報資料照）

台大醫院今年5月發現，時任院長吳明賢遭冒用身分，以人工智慧（AI）造假影片，販售減重商品，還稱「買299元藥品加送3000元百貨禮券」。近期臺北榮民總醫院院長陳威明也遭不肖人士利用AI合成語音，打著「台灣骨科聖手推薦」的名義，販售「日本透骨膏」，稱可治療肩周炎、腰椎間盤突出等。陳威明透露，每月網路上都出現詐騙廣告，不勝其擾，這幾年至少處理了20件，他本人最多，連糖尿病、皮膚病、性功能障礙藥品都有，很擔心民眾受害，已經報案。

北榮深夜於臉書發文指出，近期有不法人士盜用院長陳威明的肖像權，並利用AI合成語音冒充院長身分進行詐騙，甚至販售來路不明的藥品，提醒民眾陳院長與北榮同仁從未、也絕不會推銷任何藥品、醫材或保健食品。任何打著《陳院長推薦》《院長直播》《AI語音》等名義販售商品的資訊，皆為詐騙。

近期的「日本透骨膏」詐騙廣告，利用陳威明肖像製作AI影片，聲稱產品採用最新細胞療法，可「解凍」關節，修復損傷、逆轉退化，7天就能迎來新「膝」望。北榮提醒民眾務必提高警覺，勿受騙上當，也請協助向平台或警方檢舉，共同防堵不法行為。（北榮提供／林周義台北傳真）

陳威明表示，昨天看到詐騙廣告後，已拜託檢調友人處理，今天政風室也去報案。類似的詐騙行為每個月都有，令他不勝其擾。近年來，他已處理了至少20件，不只他本人，院內其他醫師也受害，只是冒用他身分的詐騙廣告最多。

「我什麼藥都有，糖尿病、皮膚病、性功能障礙、氣血不順、關節酸痛…真的哭笑不得」。陳威明透露，檢調系統很幫忙，許多詐騙廣告都來自對岸。昨天出現的「日本透骨膏」廣告，粉專名稱為「慈濟陳醫師」，可見詐團對他不了解，有可能也是來自對岸。這些廣告他一看到，就馬上處理，一刻都不會等，甚至半夜也會出手，就怕民眾受害，提醒民眾務必提高警覺，勿受騙上當，也請協助向平台或警方檢舉，共同防堵不法行為。

