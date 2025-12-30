AI誰勝出難判斷？4大華爾街巨頭「共同重押」這檔股票 明年有好戲可看

財經中心／王文承報導

為了提早實現財富自由，許多人會選擇斜槓經營或投入投資市場，而億萬富豪與對沖基金經理人手中的持股動向，往往成為投資人關注的風向指標。投資媒體《Motley Fool》指出，雖然盲目複製大咖投資組合並不明智，畢竟資訊揭露存在時間落差，但若能找出多位頂級投資人「同時重押」的標的，往往能為市場提供重要線索。其中，台積電（TSMC）正是近年頻繁出現在億萬富豪投資組合中的共同選擇，甚至被看好在2026年迎來顯著成長。

AI誰勝出？4大華爾街巨頭共同重押這1股票



報導分析，真正值得關注的，並非頻繁進出、追逐短線機會的基金經理人，而是那些長期持有單一核心持股、僅因風險控管而微調部位的投資人。分析師Keithen Drury指出，他在追蹤多檔大型基金時，發現某檔股票不斷重複出現，那就是台積電，而且多半都是投資組合中的重要權重。他認為，隨著AI需求持續升溫，台積電有機會在 2026 年迎來新一波成長動能。

實際觀察，多位知名億萬富豪皆持有台積電股票，包括老虎全球管理（Tiger Global Management）創辦人Chase Coleman，台積電占其投資組合約4%；孤松資本（Lone Pine Capital）總裁暨投資經理Steve Mandel，持股比重約 6.2%；華爾街大鱷David Tepper 旗下 Appaloosa Management，台積電占比約4%；以及Third Point 對沖基金創辦人 Daniel Loeb，持股約占投資組合3.7%。從配置比例來看，這些投資大咖顯然對台積電的長期前景高度認同。

《Motley Fool》進一步指出，在當前AI晶片競賽中，市場很難持續判斷哪一家晶片商能長期勝出。過去一段時間，輝達（NVIDIA）及其GPU幾乎主導市場，但隨著超微（AMD）競爭力提升，以及博通（Broadcom）推出客製化 AI 加速器，整體戰局變得更加多元且複雜。

然而，無論是哪一家晶片設計公司，背後都有一個共同關鍵角色——台積電。包括輝達、超微與博通在內，多數高階AI晶片皆仰賴台積電代工生產，這讓台積電處於產業鏈中極為核心、且相對中立的位置。

只要全球持續擴建資料中心、推動生成式AI應用，台積電就能穩定受惠於各家客戶的需求成長。也正因如此，作為全球最關鍵的晶圓代工廠之一，台積電自然成為多位億萬富豪共同押注的標的，這樣的結果其實並不令人意外。

