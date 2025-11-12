AI警示帳戶錯殺達五成！彭金隆稱會加速解凍、王世堅諷「黑貓偷吃、白貓扛罪」

金管會主委彭金隆。資料照



銀行引進AI作為提前警示戶應用，立委王世堅認為小額和交易筆數多就被AI錯殺，錯判率高達50%，小額存管戶就沒有使用金融服務的權利嗎? 根本是銀行排除厭惡的小額帳戶的藉口，

是「黑貓偷吃、白貓扛罪」。金管會主委彭金隆表示，未來會來區分，AI準確率一定要改善，精準是最重要的，未來會分級分區更會做到事前事後通知，錯殺也會加速解凍。

金管會主委彭金隆12日赴立院財委會針對「推動普惠金融與金融科技概況及相關措施」進行專題報告。

立委王世堅表示， 詐騙儀表板顯示，台灣每天詐騙金額4億元降到2.8億元後，又回到3.5億元，平均一年高達千億元以上的詐騙，是讓社會無法容忍銀行加強警示戶管理，方向是對的，銀行引入AI作為警示戶應用，號稱AI模型準錯率達50%，但也被代錯殺的戶頭也高達50% ，這對老人家、小額存款戶、學生族群和零工族群造成很大影響，

王世堅指出，金管會資料顯示，2022年警示帳戶6.6萬戶，今年年初警示戶已突破15萬戶，但民間和網路調查顯示，估計無端捲入受害民眾，戶頭被凍結可能達200萬戶。每天接到民眾成情，數字可能遠高於15萬戶。

王世堅建議，第一點是檢警調通報，就依法依規。第二點是AI誤判警示部分應該區分。第三點 銀行過濾後，交易前和交易的時候就要告知。

彭金隆表示，未來會來區分，AI準確率一定要改善，精準是最重要的，未來會做到分級分區，以及事前事後通知，錯殺也會加速解凍。

但王世堅認為，電話通知解控還需要臨櫃辦理，更要到原開戶銀行，這個機制是形同虛設，在他看來，銀行為何偏偏去找小金額民眾麻煩，就是銀行可藉由此排除厭惡的小額帳戶，根本是「黑貓偷吃、白貓扛罪」。

