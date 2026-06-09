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人工智慧（AI）浪潮席捲全球，美國政壇左右兩派大老川普與桑德斯罕見達成共識，認為政府應入股 OpenAI 等 AI 巨頭。此舉旨在讓全民共享科技紅利，並應對自動化可能帶來的失業衝擊，將 AI 視為類似電力或供水的「公用事業」。

隨著 OpenAI 與 Anthropic 等人工智慧（AI）領頭羊準備公開上市，社會對於自動化可能引發的失業潮感到不安。美國參議員桑德斯近期投書媒體，主張政府應成立主權財富基金，並持有大型 AI 公司 50% 的股份。他認為 AI 是建立在全人類集體智慧的數據之上，利潤應由全民共享，而非僅由少數科技巨頭壟斷。

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這項看似激進的提議，竟獲得共和黨總統參選人川普的正面回應。川普表示，政府與 AI 公司建立「合夥關係」是非常有趣的點子，並透露自己已研究政府投資 AI 產業超過一年。他指出，在經濟議題上，他與桑德斯的看法其實並不遙遠。事實上，美國政府去年已入股晶片大廠 Intel，並在稀土與量子運算領域展開投資，顯示華府正加強對戰略產業的控制。

專家分析，全球正進入「第四波國有化浪潮」，各國政府自 2020 年以來已接管價值約 5000 億美元的資產。在供應鏈焦慮與國家安全考量下，AI 被視為如同電力般的關鍵公用事業。若政府能成功入股，不僅能確保科技發展符合公共利益，也能在未來自動化取代人力時，提供必要的財政緩衝以維持社會穩定。

原文出處：AI變公用事業？川普與桑德斯共識：美政府應入股科技巨頭

本文由AI協作，經編輯審核後發布