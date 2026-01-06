AI變同事不是口號 幫你開會、追進度

【記者趙筱文／台北報導】邁入2026年，代理式AI（Agentic AI）快速成為企業營運升級的關鍵推力，台灣企業也站上這波轉型浪潮第一排。根據Zoom近期委託調查顯示，高達98%的台灣工作者已在職場中使用AI工具，不僅反映AI在台灣職場的高度普及，也顯示企業正因應缺工與營運成本上升，加速推動數位與營運轉型。

身為全球科技供應鏈的重要樞紐，台灣企業在2025年持續面臨勞動力結構變化與競爭壓力。企業對AI的期待，已不再停留在提升效率與速度，而是進一步希望AI能成為具備自主判斷與決策能力的「智慧夥伴」，協助強化客戶信任、打造長期競爭優勢，並在高度競爭的全球市場中持續成長。

因應產業趨勢變化，Zoom同步公布2026年AI七大趨勢預測，指出代理式AI將重新定義工作模式。隨著智慧代理人融入日常流程，更新專案進度、安排會議、整理重點與後續追蹤等重複性工作，將可大量自動化，讓員工把時間留給創意發想、策略規劃與關鍵溝通。

報告也點出，「AI流利度」將成為職場新基礎能力。未來員工不只要會用AI，還要懂得與AI協作、理解其建議並適時提出質疑，企業若能透過培訓與變革管理，將更容易放大AI工具的實際價值。

在人力管理層面，企業將從傳統排程管理，轉向以「工作體驗」為核心的AI驅動模式。透過衡量績效、成本與客戶效益，動態配置真人與虛擬代理資源，客服中心也可預測互動需求，判斷在不同情境下的最佳解方。

此外，虛擬代理的角色將持續升級，不再只是制式回應的聊天機器人，而是能運用情感智慧、自主執行並解決問題的「數位人力」。企業將以可量化的績效、成本與體驗指標管理虛擬代理，真正把AI視為團隊一員。

在技術架構上，聯合式AI將成為主流。透過結合多個模型的優勢，企業可在準確度、彈性與成本之間取得平衡，強化系統韌性，並建立可長期信任的AI基礎。透明度也被視為下一階段競爭關鍵，能清楚說明AI如何運作、使用哪些資料、為何做出特定決策的企業，將更容易取得客戶信任。

資安面同樣迎來劇烈變化。Zoom預測，AI將把資安漏洞被武器化的時間壓縮至數小時，迫使企業資安長進入「超高速修補」時代。在自動化攻擊加速的環境下，無法縮短修補週期、建立快速更新架構的企業，將面臨更高風險。

整體來看，代理式AI不只是工具升級，而是企業組織、人才與信任機制的全面重塑。對台灣企業而言，2026年將是從「用AI」走向「與AI共事」的關鍵轉折點。

