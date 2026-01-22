AI變現檢驗期！柏瑞投信發布「8大觀點」 指路金馬年投資關鍵

財經中心／師瑞德報導

柏瑞投信發布2026年投資展望，指出市場將面臨「高實質利率」與「AI變現檢驗期」雙重轉折。建議投資人關注受惠於殖利率曲線變陡的「中天期債券」與「銀行業特別股」；股市方面應嚴選具變現能力的AI企業，並採取「美、日多重資產」靈活配置，以應對潛在的市場波動風險。（AI製圖）

大都會投資管理旗下公司柏瑞投信於1月發布2026年展望，面對高實質利率與AI變現檢驗期來臨的市場環境，建議可關注「中天期債券」與殖利率相對較高的「銀行業特別股」資產；股市則應嚴選具變現能力和擁有現金流的AI企業，並採用美國和日本多重資產靈活配置，以應對市場的轉折波動。

面對2026年全球市場正式進入「高實質利率」與「AI變現檢驗期」的雙重轉折，傳統簡單的資產配置模型正面臨前所未有的挑戰，柏瑞投信提醒投資人，要留意美債殖利率曲線「陡峭化」的宏觀環境，並將傳統的資產配置思維升級為風險因子管理。

廣告 廣告

大都會投資管理首席市場策略師Drew Matus、柏瑞投資等級固定收益分析師Michael Schaller與柏瑞投信投資長黃軍儒，分別從宏觀經濟、債市策略及區域配置等三大面向，提出不同的觀察角度和投資觀點。

觀點1、關稅政策可能持續干擾市場

大都會投資管理首席市場策略師Drew Matus分析，當前宏觀環境充斥著川普關稅政策的干擾，且市場對「大而美法案」的減稅紅利可能過於樂觀；根據模型顯示，焦慮的美國消費者極可能將退稅款項用於「去槓桿（還債）」而非消費，這將導致實體經濟動能不如預期，迫使投資人必須尋求更精細的主動投資策略。

觀點2、轉向風險因子的配置策略

在關稅政策帶來的新世界秩序下，單純持有股票或債券等單一資產已不足以分散風險。Drew Matus建議，投資思維必須從願意持有的資產類別，進化為願意承擔哪些「風險因子」，因為各類資產的特性可能不再固定不變，也需要透過模型結合經理人主動式觀點去動態調整投資組合。

觀點3、聚焦中天期債券投資機會

針對利率環境的看法，Drew Matus建議避開短債與長債的兩端，聚焦在「中天期」債券。他認為，美債殖利率曲線可能將重現2001年網路泡沫時期的「陡峭化」走勢，意即短利隨聯準會降息而下行，但長利仍維持在高檔。在這種情境下，持有現金將面臨再投資風險，而極長天期債券的波動過大；唯有配置中天期的投資等級債與房貸抵押債券，才有機會在風險與回報之間取得平衡點。

觀點4、看好銀行業特別股

在債市展望上，柏瑞投資的投資等級固定收益分析師Michael Schaller指出，銀行業受惠於後金融危機時代的嚴格監管，違約率長年維持在0.6%的歷史低檔，且殖利率曲線變陡將直接挹注銀行的淨利差，使得銀行業特別股具備「低違約率、基本面強、較高殖利率」的三重優勢，是相對被低估的資產。

觀點5、要觀望科技公司債

與此同時，Michael Schalle提醒，要留意「科技公司債」的後市發展。雖然AI是股市寵兒，但從債市角度來看，科技巨頭為了設備競賽正處於資本支出高峰，海量的發債供給可能將導致科技債的「籌碼面」趨於惡化，進而推升信用利差擴張（價格下跌）。

觀點6、以固定收益資產為核心

Michael Schaller引用外資券商摩根士丹利的數據指出，貨幣市場基金中約有5,000億美元的「逐利資金」可能將隨著聯準會降息而流出。這筆龐大的資金潮將尋找具收益性質的替代品，而目前指數殖利率上看6.75%的銀行業特別股，有機會因此吸引資金的流入，可及早布局。

觀點7、需檢驗AI變現能力

在股市配置上，柏瑞投信投資長黃軍儒表示，2025年那種「本夢比」驅動的齊漲時代已告終結，AI產業將進入「第三波應用落地期」。2026年的選股標準將更為嚴苛：只買能將AI技術轉化為實質營收與現金流的企業

如電力、基礎建設、軟體應用，然後避開那些空有題材、資本支出龐大卻無法變現的企業，以降低投資組合的風險。

觀點8、可布局美日多重資產

最後，黃軍儒建議採取「美、日多重資產」的區域配置。除了美國仍穩居投資重心外，他特別點名日本市場的結構性機會。在高市早苗推動的「廣義國家安全」政策下，日本從國防、核能到基礎建設均有財政大力挹注。且日本企業為了回應美國投資要求，正積極發行美元債籌資，規模已躍居亞洲第一，顯示日企擴張的強烈企圖心，不妨透過美日股債混搭的多重資產策略，在參與股市成長的同時，利用債券來建構下檔的保護網。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

股民又要笑了！南亞科重訊3連發 豪砸48億擴產能

日月光重訊3連發！25.8億花下去 火力全開拼產能

怒！1560億預算僅給審8% 經濟部火大控訴：9成經費全被卡死

超好吃菜單曝光！仁寶尾牙宴鮑魚、鰻魚飯通通有 總獎金衝上2500萬

