AI變聲換臉難分辨 旗山警前進軍營強化識詐力

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【記者 宋祥霖／高雄 報導】為強化國軍官兵對新興詐騙手法的辨識能力，旗山分局近日受邀前往陸軍第八軍團七五通資群華山營區，辦理反詐騙宣導活動，透過實際案例解析，提醒官兵提高警覺，避免落入詐騙陷阱。





旗山分局指出，近來詐騙集團常透過社群平台或交友軟體與被害人建立關係，甚至進行視訊通話，但畫面可能是AI換臉、變聲所合成，營造真實互動假象，降低戒心，待取得信任後，即誘導投資或要求匯款，使人誤入陷阱。

旗山分局提醒，對於網路認識對象及視訊內容應提高警覺，切勿輕信來路不明的投資訊息，凡是「認識不久就談投資」、「網友教你賺錢」、「要你私下匯款或轉帳」者，極可能就是詐騙，務必多方查證，如有疑慮，可撥打165反詐騙專線諮詢，共同防堵詐騙案件發生。（圖：記者宋祥霖翻攝）