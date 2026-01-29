AI變臉假冒日警詐日人 中檢起訴4人求重刑 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

以楊姓男子為首的詐騙集團，將機房設於馬來西亞，利用ChatGPT生成話術、AI變臉假冒日本警察鎖定日本民眾行騙，造成日本被害人損失逾1865萬日圓（台幣約385萬元）；台、日、馬三國合作查獲這個詐騙集團，台中地檢署今（29）日依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌起訴楊男4人，並建請法院從重量刑。

檢方起訴指出，楊男自114年5月間將詐欺機房設置於馬來西亞吉隆坡市，陸續於我國境內外招募成員，並吸收4名日本籍及1名馬來西亞籍共犯加入。楊男擔任現場負責人，負責指揮機房運作，並統籌財務管理及人員生活起居事宜。

廣告 廣告

這個詐欺集團分工明確，並利用人工智慧相關技術強化詐欺話術與視訊偽裝手段。詐團分子分別負責詐欺內容製作、技術操作及語言溝通協調，透過科技方式假冒外國執法人員身分進行視訊聯繫，以增加被害人信任，進而誘使被害人陷於錯誤而交付款項。

集團成員以網路電話隨機撥打日本民眾，佯稱被害人手機欠費需接受檢警調查。當被害人要求視訊查證時，即由蘇姓成員利用AI變臉技術假冒日警進行視訊，致被害人陷於錯誤，將款項匯入指定金融帳戶。詐得款項隨即透過轉帳水房轉換為虛擬貨幣泰達幣（USDT），轉入電子錢包地址中，以層層掩飾、隱匿犯罪所得流向。

中檢指出，本案初期即由馬來西亞皇家警察吉隆坡市警局十五碑分局迅速查獲詐欺機房並逮捕涉案嫌犯，查扣作案用手機、筆記型電腦、平板電腦、日本警察制服、偽造警察徽章、路由器及廂型車1輛等犯罪工具。

馬國隨即透過國際執法合作機制通報我國，中檢檢察官張凱傑指揮刑事警察局國際刑警科展開跨國偵查，指派專責員警前往日本取得被害人筆錄，並赴馬來西亞針對扣案電子設備進行數位採證，以鞏固並保全關鍵證據。

檢察官依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌起訴楊男4人，並審酌被告4人正值青壯，竟不思正途，利用人工智慧技術迅速發展之際，組建跨國詐欺集團，運用 ChatGPT生成詐欺腳本及AI Deepfake技術冒充日本警察身分，不僅手段惡劣，亦嚴重損害我國國際形象。

他們刻意將「人、地、金流」分離，更大幅提高跨境偵查難度，且犯後迄今均未賠償被害人損失，犯行實屬重大，建請法院予以從重量刑，以昭炯戒。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

芥花油混充進口橄欖油 調查局春節前夕查獲假油案

要錢買早餐遭拒 逆子重摔母致死 二審駁回上訴

【文章轉載請註明出處】