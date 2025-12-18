AI變臉合照！詐團佯稱熟識刑事局長周幼偉 工程師險遭騙300萬

記者楊忠翰／台北報導

詐騙集團利用AI程式偽造自己與刑事局長周幼偉合照。（圖／翻攝畫面）

近日有詐騙集團利用投資平台，屢次在網路上進行假投資詐騙，還謊稱該平台已獲刑事局長周幼偉認證，甚至盜用周幼偉照片，藉以取得被害人信任，刑事局初步統計，至少已有4人受害，不法所得為105萬元；除此之外，1名陳姓工程師險遭詐騙300萬元，還好他在匯款前先向警方求證，才得以倖免於難，刑事局正在積極偵辦中。

刑事局表示，先前陳姓工程師加入1個LINE投資群組，並在群組內觀察2個月之久，其他成員頻繁貼出獲利假象後，他便跟著下載「東南慧通」投資APP，本月初還抽中上市增資股票，對方隨即要求他匯款300萬元。

陳男起初抱持懷疑態度，詐騙集團隨即宣稱自己與刑事局長周幼偉私交甚篤，周幼偉已指派高雄市某分局刑事組長張志銘查證完畢，詐騙集團還貼出AI換臉合照，以及繳納30億元給金融監督管理委員會的假文件，但陳姓工程師為求慎重，遂向警方求證此事，始知全是詐騙話術及手法。

刑事局指出，近日165反詐騙專線已接獲多起民眾檢舉，詐騙集團透過臉書、IG等平台投放廣告，還以局長推薦穩賺、警政高層認證等話術誤導民眾；針對「東南慧通」投資詐騙案件，目前已有4人受害，詐騙金額為105萬元，個人最高財損金額為45萬元。

刑事局強調，局長周幼偉從未推薦過任何投資平台，執法人員絕不可能介入民間投資活動，任何冒用警方名義進行商業宣傳者均屬詐騙，警方將全力追查到底，倘若民眾發現疑似詐騙訊息，應立即撥打165專線，切勿因貪念誤入陷阱。

