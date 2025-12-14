AI讓技術工年薪看漲 人力銀行觀察職缺增但年輕人投入意願低

AI可能取代某些工作，但也能創造出工作機會！輝達執行長黃仁勳曾指出，水電工、水管工或木匠這些工種將成為未來職場的重要支柱，近日他更提到未來還會出現幫機器人做衣服的裁縫師。人力銀行觀察，技術型職缺確實有在增加，且薪資都不低，但年輕人的考量恐怕不是薪資而已。

AI教父黃仁勳日前指出「如果你是電工、水管工或木匠，我們將需要數十萬人來建設這些工廠」，也提到這些工種將成為未來職場的重要支柱，將為年輕人創造數以千計的工作機會，只要他們願意去唸技職學校。近期更提到，AI相關裁員不會突然激增，但這不代表AI不會徹底改變就業市場，未來甚至可能出現幫機器人做衣服的裁縫師等新職業。

1111人力銀行發言人莊雨潔分析，隨著AI時代來臨，以技術導向、勞力密集的行業來說，人力需求會比較大一些，除了上述工作外，風力發電技師、太陽能板安裝員、長照人員都有增加趨勢。以水電相關工作為例，目前職缺將近4萬2千筆，職缺數年成長5.7%，在薪資方面，高中職學歷、工作資歷不滿1年平均薪資就有新台幣4萬6,400元，工作年資滿3年後，薪資突破5萬5千元，薪資明顯上漲20%。

然而，莊雨潔認為，黃仁勳會提裁縫師應該是想強調未來新興行業是我們想像不到的，應該不是建議年輕人投入裁縫師的行業；她也強調，從現實層面來看，水電工薪資雖高，未來需求可能大，但工作環境較為艱辛，年輕人投入意願恐不高。她說：『(原音)一來他們的工作環境可能夏天就會比較熱，冬天也許需要吹風等等之類的，先天上面就會讓許多剛進入到這個行業的人比較辛苦一點點，再來就是說也許有時候假日可能沒有辦法正常休假，這個部分對許多現在的Z世代上班族來說可能就會覺得比較難適應或接受。』

莊雨潔也指出，雖然水電這些技術型工作難以被AI取代，但從業人員也是要學習AI相關技能，例如運用AI檢測故障之處、若是出來創業，也需要AI工具行銷或宣傳，建議年輕人應多元學習；企業方面則應協助提升員工技能、推動企業數位轉型，改善工作環境等，吸引年輕人投入。(編輯：陳士廉)