AI讓記憶體前景正向！旺宏董座吳敏求：前兩年硬體先行 應用自然跟上

旺宏董事長吳敏求。

記憶體大廠旺宏電子董事長吳敏求今日出席潘文淵獎頒獎典禮，他表示，AI 帶動的需求對記憶體產業的未來展望是「正面的」，並預期產業發展將經歷「硬體先行，應用跟上」的兩階段過程。

旺宏董事長吳敏求分析，目前的產業趨勢是希望將硬體建置起來，特別是透過優良的GPU，能將硬體能力做到非常好。他認為，當硬體基礎打穩之後，自然會產生新的應用，而這個應用對世界的科技將有很大的幫助。因此，他判斷「這兩年呢，都是在建立硬體的部分」，在硬體建設完畢之後，就會開始進入應用階段。

對於記憶體市場的需求，吳敏求雖然表示未來很難預測，但對於記憶體的需求，他認為是「一定存在」的。此外，他提到其學弟、耐能創辦人暨執行長劉峻誠所創辦的公司正在開發NPU，並看好NPU在未來將會有很好的應用。當硬體和應用兩者兼備時，他相信台灣將繼續在世界上展現不一樣的成就。

除了對科技趨勢的洞察，吳敏求也分享了個人獲得獎項的心情。他謙虛地表示，自己不是電子所出身，能夠獲獎是無上的光榮，同時也強調了該獎項的意義不在於個人的成就 或創意，而是在於對社會貢獻的肯定。



