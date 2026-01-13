AI資料中心吞金獸現身！電力基建成最大贏家 它們跟著一起賺

財經中心／余國棟報導

美國用電量創高、電價持續走升，電力公用事業股，不再只扮演防禦角色，而是掌握「電力話語權」的亮點產業，其中，電網與電力設備投資，受惠AI成長、從去年起，主要廠商積單現象明顯，未來營收獲利成長前景看好下，將成為美股中，少數具備長線「避險」與「成長」並存的雙投資主題。

根據彭博資料顯示，主要投資美國電力基建類股的NYSE FactSet美國電力基建指數，2026開年以來至1/6止，上漲3.68%，漲幅贏過同期間道瓊美國公用事業指數0.37%、標普500公用事業指數0.15%，表現突出，包括NVIDIA、AMD等科技大咖一齊高吭AI榮景依舊，並點亮2026年AI投資正式進入實體AI、代理AI元年，再度帶動美AI基建成長前景。受惠2026美AI基建如火如荼展開，電力為眾多基建項目之重點配置，激勵美國電力基建指數近期股價走勢回彈，創今年以來新高，帶旺電力能源概念ETF，包括新光美國電力基建(009805)、FT潔淨能源(00899)、富邦ESG綠色電力(00920)、中信電池及儲能(00902)等4檔。

廣告 廣告

新光美國電力基建ETF(009805)經理人劉恆誌表示，當美國用電量創高、電價持續走升，電力公用事業股，不再只扮演防禦角色，而是掌握「電力話語權」的亮點產業，其中，電網與電力設備投資，受惠AI成長、從去年起，主要廠商積單現象明顯，未來營收獲利成長前景看好下，將成為美股中，少數具備長線「避險」與「成長」並存的雙投資主題。​

電力能源概念ETF績效及受益人數表現。（圖／集保）

投資機構報告指出，AI資料中心用電將在2030年前持續上修，美國電網與電力設備投資有機會維持5～10年的成長週期，若從中長期來看，劉恆誌認為，美國電力基建類股，長線基本面更受惠於AI算力帶動全國「用電與備轉容量需求」與「電價與電費結構」雙成長引擎驅動，股價都將重新定價，也帶動公用事業在資本市場的評價重新修正。

2026年以來追蹤美國電力基建類股的主要指數表現突出，顯示在重量級GE Vernova等成分股釋出利多財測的環境下，電力基建投資主題商品在新年度表現，將相對大盤更具韌性，凸顯市場對「電力＋AI」長線投資題材持續關注，建議投資人可以鎖定009805透過ETF鎖定美國電力設備、公用事業與電網核心企業，兼具AI帶動的成長性與公用事業穩定現金流特性，投資人若能以「定期定額」或「逢回分批」方式作中長期布局，更能把握美國AI基建成長紅利，捕捉電力產業結構性翻轉的投資機遇。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

國際／美股無視聯準會雜音再創高 日股休市韓股跟嗨創高！

台股盤前／美台關稅降到15%要成真 台指夜盤狂噴371點開盤拚創高！

AI沒泡沫還更猛！台股績效大翻盤 霸榜前五名是這幾檔

台股站上3萬點真的穩了嗎 分析師警告三警訊先別太樂觀！

