AI資料中心推升電力需求 大東電瞄準高壓電纜市場

（中央社記者潘智義台北23日電）電纜廠大東電業董事長林志明今天表示，輝達（NVIDIA）將進駐北士科，看好人工智慧（AI）資料中心電力需求，進一步帶動電纜市場。

大東電業今天舉行媒體交流會，林志明指出，看好台電強化電網韌性建設計畫，大東電有5成以上電纜訂單來自台電，若加上其客戶間接來自台電訂單比例更高；輝達加碼台灣，政府也規劃多個資料中心地點，資料中心電力需求大增，電纜需求也同步提升。

林志明說，電力即算力、也是國力，除資料中心所需電力將可望大增，帶動電纜需求，也針對資料中心內部專用電纜線開發，新產品將可望在近期推出。

台電自2022年啟動「強化電網韌性建設計畫」，預計10年投入高達新台幣5645億元，全面推動分散式電網架構，強化輸電系統韌性。計畫涵蓋分散工程、強固工程與防衛工程3大主軸，輸電線路全面升級，對345kV、161kV等特高壓電纜需求大增，為相關供應鏈帶來長線成長動能。

他指出，除了儲能之外，台電供電系統仍是台灣最重要的供電管道，台電供電系統中大型發電廠產生電力後，須由變壓器升壓至345kV的超高壓，再利用輸電線路輸送電力。透過超高壓變電所、一次變電所等變電所分別降壓為161kV、69kV後，提供大型用戶用電。

另外，透過配電變電所、二次變電所及配電系統再降壓分別提供一般用戶或民生用電。

對於銅價影響，林志明表示，原物料占成本比重大，適度避險相當重要，但仍須看訂單性質。例如台電訂單有可預見時間點，可先規劃避險；一般而言，當銅價上漲之際，一定有一、兩個月庫存，這部分的庫存可望因銅漲價而受惠，反之則提減損。

大東電指出，銅價占成本部分採成本加乘法，可加到售價上，特高壓電纜才會提供一條龍服務，但中高壓、特高壓電纜不會只賣一個線種，前兩年綠能市場好時，客戶只問交期，不問價格。

另外，建築用電線偏向紅海市場，透過經銷商，重心放在藍海市場的69kV、161kV；AI電纜也有規劃，應以161kV為主。

大東電統計，今年前11月營收59.93億元，已經突破去年全年的54.83億元，再創歷史新高，目前在手訂單已達2028年，未來3年營收有望穩定持續創高。（編輯：張良知）1141223