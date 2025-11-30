AI資料中心推升高階光傳輸元件需求 法人看好全新、宏捷科

〔記者張慧雯／台北報導〕邁入光速傳輸新紀元，法人看好光模組用量帶動高階光傳輸元件需求，技術領先的砷化鎵及光模組供應鏈將有機會持續向上，其中，給予全新(2455)、宏捷科(8086)「買進」評等，目標價分別來到190元、140元。

法人指出，AI伺服器及大型資料中心採用大量光纖通訊，為高速、遠距資料傳輸，採用的光收發模組(Optical Transceiver)數量及規格也持續提升，其能將交換機、伺服器等設備的電訊號與光訊號雙向轉換。2025年AI資料中心採400G光收發模組為主流，以四通道的100G傳輸元件(100G*4 通道)為最佳方案，2026年將以800G(100G*8 通道)為主流，100G光傳輸元件用量倍增，光收發模組公司如中際旭創、Coherent(柯希倫)及Lumentum(流明光學)近期展望均向上調整。

廣告 廣告

此外，超大規模資料中心(Hyperscale Data Center)由雲端服務提供商及大型企業設計運營，處理極大規模計算、儲存和網路需求。研調機構預期，2025年至2035年的規模由437.5億美元增至2470.6億美元，年複合成長率達18.9%，目前採用的光收發模組以400G、800G為主，未來則朝向1.6T至3.2T，預估由400G至1.6T的光模組市場2021年至2030年間，以年複合成長率23.6%的速度持續增長。

元大投顧認為，由於高階100G光傳輸元件(PD及LD)用量倍增，且未來1.6T 採用200G*8通道方案的200G元件技術難度更高，正向看待技術領先的光傳輸元件磊晶廠如全新(2455)、聯亞(3081)、IET-KY(4971)，同時也看好晶圓製造商如古河(日)，封裝廠的聯鈞(3450)、訊芯-KY(6451)；IDM廠Coherent、Lumentum，光模組廠中際旭創、Broadcom及Sumitomo(日)等。

【看原文連結】

更多自由時報報導

記憶體漲價風至明年底 元大投顧首選這三檔個股

被中國和印度害慘 世界第2大鑽石生產國80％外匯收入崩潰

曾狂言稱台灣是中國一部分挨轟 台灣與馬斯克有望重歸於好？

台股今年最後一個月 台股漲幅暫居亞洲第六

