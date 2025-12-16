AI資料中心用電兇 台電提電力匹配策略

▲台電舉辦「AI資料中心研討會」，台灣綜合研究院、台電綜研所及台灣科技大學等學術機構一同商討台灣因應作法。（圖／台電提供）

[NOWnews今日新聞] 各國爭先恐後擁抱AI算力，往往都忽視AI資料中心（AIDC）背後所需的龐大電力，其電力使用密度更是驚人。台電舉辦「AI資料中心研討會」，台灣綜合研究院、台電綜研所及台灣科技大學等學術機構一同商討台灣因應作法，評估出「AIDC鄰近發電」、「AIDC差別電價」及「DCFlex」3項作法，讓發展及電網韌性得以並存。

據統計，全球2024年全球資料中心耗電量415TWh，占全球1.5%，而國際能源總署（IEA）預估2030年用電量將成長至946TWh；美國、中國的電力需求增加速度均會超過1倍以上，占全球電力成長的80%。

台灣目前有36座資料中心，負載約60MW，占台灣用電量的0.16%，但同時間國內輸電級資料中心申請案件數達79件，用電達4758MW。而台電僅有同意40件、約3033MW用電量；有7成逾期未申請，主因是找不到；實際送電中用戶4 戶， 目前契約容量約303.5MW，施工中待加入用戶5戶， 同意核供之用電量約567MW。換言之，AIDC的電力需求尚未真正呈現。

台電董事長曾文生致詞時描述，台電大樓曾經是台北市第一高樓，整棟樓的用電負載不到2.5MW，但是輝達（NVIDIA）的GB200一櫃大約冰箱大小，就須負載就高達1.4MW，換言之只要2櫃就相當於台電大樓整棟大樓用電，凸顯AI龐大用電。

他表示，AI算力不僅用電量大，單位面積內的用電密度也高，這也會導致區域電網供電能力都被吸收，而過往台電針對考量到住宅、商辦及工業區都有不同電網佈局，但面對一個可以擺進商辦、住宅區內，用電密度高的GB200，電網就會撐不住，必提出更新作法。

目前國外也提出作法，包括「Co-location」把AIDC與電源端盡量擺在一起，盡量減少電網輸送；「DCFlex」，也就讓資料中心本身具備不斷電系統、自用發電設備等，就會具備發電彈性；「Power Couple」也就是供給、需求端有效匹配重要性，以提升電網韌性。

此外，學者會中也提出應該要把電價機制也融入其中。台科大電機系教授郭政謙表示，以台灣現有電價結構來說，難以產生鼓勵業者自建電源的誘因，如固態氧化物燃料電池（SOFC）發電成本約在每度5到6元，業者難以從自建電源中獲利；另外，他也提出應針對AIDC實施特定電費費率，稍微彌補大量使用電力、電網的成本。

台電總經理王耀庭聽聞各界說法後，結論表達各界都蠻有共識，AI成長曲線會是指數性成長，「AI未來一定是往上，因為這是一個革命」，無論是無人車、機器人都需要大量運算，光是在台北市擺一台GB200機櫃就需要幾十條根手臂一樣寬的饋線，但實際上根本不可能在用電密集的北市如此設置饋線，因此必須讓資料中心跟發電端更接近。

他表示，無論AI發展是快或慢，台電因應AIDC用電需求，就必須思考怎麼提出電價檢討、設置AIDC須搭配的微電網及需量反應等遊戲規則均要到位，強調「算力即國力，電力即算力」，呼籲社會各界可以支持台電所提出來的電力建設。

王耀庭受訪表示，AI電力需求尚未呈現，原因在於AIDC用電量大、密度大，不可能隨便找一塊土地就拉幾十條電纜線來支應，所以必須要匹配現有電力環境，因此桃園以北暫緩5MW以上AIDC申請，鼓勵廠商率先去電源、電網較寬裕的中南部申請。

他強調，隨著AIDC配套措施相繼出爐，或許有機會可以在電源跟電網較鬆的區域先施作，反之就必須較為嚴格，如選在電廠旁邊「即發即用」，經過專家學者討論後，後續再評估怎麼提出措施。

