AI資料中心用電密度大 台電正研擬新管理規則

針對AI資料中心「吃電怪獸」特性，台電董事長曾文生今天(16日)在研討會上指出，國外解方包括在接近供電端建置、由業者自建電力及不斷電系統形成供電彈性、以Power Couple概念重視供給、需求端有效匹配等，他認為最佳解就是供需雙方都做調節，才能達到國家算力、電力最大化的經濟效率。台電強調，正針對這樣的特殊用電制定新的管理規則，待有草案後將做社會溝通。

台電16日舉行研討會聚焦探討AI資料中心(AIDC)為電網韌性帶來的挑戰及因應。台電董事長曾文生說明，最新的AI算力裝置，一個機櫃的用電負載就達到1.4MW，只要兩個就超越台電大樓整棟樓的用電負載量，可說AI資料中心的單位面積用電密度非常大，在區域電網裡快速升載，「整個區域電網的供電能力全部會被它吸過去」，為電網帶來龐大負擔，「這是真正的問題」。

國科會副主委林法正表示，國科會預估2029年全台灣AI算力中心用電負載將達450MW，其中國科會建置的僅有23MW，且這還不算入用電負載已達1、2GW的傳統雲端資料中心，「未來不曉得會到幾個GW」。

林法正指出，雖有固態氧化物燃料電池(Solid Oxide Fuel Cell；SOFC)可以補充電力，但是AI算力中心對於電力品質有高度要求，需要穩定的電壓跟頻率，一有閃失可能造成龐大損失，SOFC卻無法有效因應負載變動，這些技術性問題需要集思廣益共同解決。

曾文生列舉目前國外幾種解方，例如要求AI資料中心建置盡量接近供電端，即發即用，降低電網負荷，或是由業者自建電力、緊急供電設施，如柴油發電搭配綠能，支撐至少72小時，如此可形成一定的供電彈性；另外，也可從Power Couple概念出發，強化供需匹配，並依照不同時間、不同發電設備調節，如低碳燃氣發電搭配再生能源等。他並認為，最佳解仍是供需雙方都要有所行動。他說：『(原音)通常最好的解法是供需雙方各自有調節，往中間靠的這種均衡解才是最好解，通常在經濟學上，某一個成本如果是單一方付出的話，那個成本都會拉到很高。如果供需雙方各自調節、去設定出一個最好的均衡解，可能他的成本會相對比較低，所以這個是我們要去設想的事。』

曾文生強調，台電現行針對5MW以上資料中心申請在桃園以北設置一率不核供的規範，未來若區域電網壅塞有所改善，或是北部開發出新電源做調節，這項限制就比較有機會改變。

台科大電機系教授郭政謙呼籲，應設定特殊電價、饋線差別收費等機制，促使AI業者願意付出行動，包括自建電力在內，降低供電壓力。

台電總經理王耀庭會後指出，考量AI資料中心能源密度太高，對社會衝擊很大，台電必須針對這樣的用戶訂定新的管理規則，此次研討會的各項建議都會納入考量，現正請專家學者共同研商，若有具體方案，將先經過社會溝通取得共識後，才會照結果推動。