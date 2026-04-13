AI資金狂回流！績效排行大洗牌 這7檔股價飆新高

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財經中心／余國棟報導

7檔股價創新高的海外股票ETF績效表。（圖／CMoney）

美股主要指數表現回神，激勵最新海外股票ETF股價翻多，根據CMoney統計，截至4/9收盤為止，共有7檔海外股票ETF股價創新高，從類型來看，半導體、科技相關主題ETF出頭；至於非科技型，則有電力基建、高股息兩大類型大出風頭。

績效表現來看，7檔4/9股價創新高的海外股票ETF中，除中信全球高股息ETF外，其他6檔ETF表現不俗，近3月績效都有逾12%以上的表現，其中，表現最好的是新光美國電力基建(009805)、中信上游半導體(00941)兩檔AI硬漢概念ETF，近3個月績效分別達24.62%、24.23%，表現脫穎而出，至於今年以來表現，新光009805、中信00941同樣表現出色，年初以來報酬率也都有逾25%以上的水準。

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今年以來，AI趨勢帶動下，海外科技相關主題ETF爆紅，尤其是與AI硬體概念股，包括半導體、電力基建兩大族群，受惠全球AI基建需求上升，產業景氣能見度回升，企業在實質訂單大增後，未來營收獲利前景亮麗，帶動喜歡科技主題的資金，逐漸轉向半導體、電力基建等AI硬漢概念商品布局，尤其是美國當地市場，AI結合電力的投資主題趨勢明確，相關概念商品持續獲市場資金青睞。

根據美國能源訊署(EIA)最新公布短期能源展望報告指出，美國在AI及加密貨幣帶動下，預計2026和2027兩年的電力消耗將再創新高，整體美國電力需求，將從2025年的創紀錄水準4.195兆千瓦時(kWh)，推升至2026年的4.244兆千瓦時，預估2027年則將達到4.381兆千瓦時，需求激增的主要來源於AI與加密貨幣的資料中心需求所致，以及家庭和企業供暖和交通需求，都將大幅帶動電力消耗，可見美國已走向AI擴張、長期電力需求呈爆炸式成長。

不過，新光美國電力基建(009805)ETF經理人劉恆誌指出，AI對電力的飢渴程度遠超市場預期，但美國現行電網，有逾1/3設備服役已超過30年，老舊電網與暴增的AI負載形成嚴峻供需缺口，催生電力基建產業中，包括電網升級、燃氣渦輪機、儲能、核電等上兆美元級別的投資商機正飆速展開。

另外，劉恆誌表示，AI時代最核心的戰略資產是電力，因為從Meta簽訂6.6GW核電長約、微軟承諾自付電網升級費用，到川普政府推動「AI自建電廠」政策釋放首波150億美元發電投資，「科技公司自費擴電網」的公私合作模式正加速落地，一再印證美國電力基建企業受惠AI加持，長期訂單源源不絕，建議投資人可以鎖定美國電力基建ETF，透過精準布局AI資料中心帶動的「電網升級＋穩定電源擴充」雙題材，來掌握美國AI電力基建股的長線成長契機。

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