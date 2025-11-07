AI賞雪圖藏資安危機？ 遭列台獨名單人物無法用

近期AI生成的三格賞雪圖在網路上非常流行，許多網友表示看了之後都想親自去賞雪。 國民黨主席鄭麗文也在社交媒體上發布了自己的AI賞雪圖，並表示找新團隊跟上新趨勢。 然而，有網紅爆料稱，包括習近平和台灣總統賴清德在內的中共懲戒台獨名單上的人物，使用該APP時都無法生成賞雪圖。

鄭麗文ＡＩ賞雪圖（圖／TVBS資料畫面）

有民眾對於上傳照片可能洩漏個人資料表示擔憂，認為「敢用就要敢承擔」。 資安專家指出，該賞雪圖APP可能涉及資安疑慮，因為受到中國大陸法律的限制。 專家建議，為了防範個資洩漏，可以在不使用APP時關閉其權限，這是降低風險的一種方式。

ＡＩ製圖（圖／TVBS資料畫面）

鄭麗文在選舉後表示想要尋找，並吸引那些在網路文化和生態中表現出色的人才加入國民黨。 網紅波特王在嘗試生成AI賞雪圖時，發現系統偵測到涉及敏感信息，導致無法使用習近平和賴清德的照片進行生成。 這些事件引發了關於兩岸敏感問題的討論，並觸動了兩岸之間的敏感神經。

