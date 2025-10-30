AI賦能創新 業者：企業導入需耐心培育

生成式AI成企業創新關鍵，電信業者指出，AI需要時間成長與培育，生成式AI仍在初步發展階段，企業應研擬明確政策、耐心培育，才能真正轉化為企業成長的動能。

中央社30日舉辦「2025智慧永續城市國際論壇」，遠傳電信資訊長胡德民以「AIx5G賦能永續智慧城」發表演說。胡德民表示，AI改變世界的速度超乎想像，生成式人工智慧絕非曇花一現，是推動企業持續創新的關鍵力量。

他認為，AI不僅能提升員工能力與生產力，更重新定義工作的方式。企業不只是導入技術，AI會重新塑造對管理、治理以及個人角色的理解，讓企業與社會的運作方式與過去截然不同。

然而，胡德民說，很多企業導入AI後，卻發現內容空洞、回答錯誤連連，主要因為AI仍在初步階段，還需要時間成長與培育。他說：『(原音)AI當然是越早越好。因為越早才曉得到底它可以解決什麼問題、創造什麼價值。AI是必須像養小孩一樣，也就說，我們傳統過去買一個東西或者做一個專案，委託外面的人來做，上線的時候就是開始服務的時候；但是跟AI相關的專案不是這樣，你是上線了才會有人用，有人用才開始知道它的問題在哪裡，才會逐步的改善。』

胡德民強調，AI的導入需要透過明確的策略規劃與高層的積極投入，才能真正轉化為企業成長的動能。

他也分享由遠傳自主研發的AI平台，已應用於打詐、維運與客服等場域，提升員工生產力並促進流程智慧化，協助企業提升決策效率與營運品質，加強競爭力。