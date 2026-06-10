AI賦能品牌創新力！檜山坊攜手北科大舉辦「品牌煉金術」競賽 青年創意為森林品牌開啟新世代對話

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【警政時報 簡郁峰/新北報導】AI浪潮席捲全球，各產業正積極探索生成式AI、大數據分析與機器學習的應用可能。台灣知名檜木香氛品牌檜山坊攜手台北科技大學及北科大Mar Tech Lab，共同舉辦首屆「AI賦能∞品牌煉金術競賽」，希望透過年輕世代的數位思維，為台灣森林品牌注入科技創新能量，重新定義品牌價值與消費者溝通模式。歷經近三個月競賽與實地門市品牌訪查，共吸引來自全台13所大專院校、70組團隊、355位學生參與。最終12組隊伍晉級決賽，並於5月29日在誠品生活新店黑盒子展開最終競技，由北科大經管系團隊「消波檜」、北科大跨系團隊「Sechsnova」及東吳大學團隊「AI說了算」分別榮獲前三名。

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本次競賽以「AI賦能∞品牌煉金術」為主題，聚焦兩大核心方向：

森林品牌價值再定義：運用AI重新詮釋品牌的永續精神與森林文化。

實體門市創新經營：結合科技工具優化消費者體驗與品牌接觸點。

參賽團隊提出多元創新方案，包括AI門市顧問、AI氣味策展人、會員數據分析、沉浸式AR／VR體驗、KOC口碑行銷計畫及訂閱制經營模式等，展現AI與品牌創新的結合潛力。

從森林到AI 讓品牌與新世代產生連結

檜山坊創辦人李清勇以「把AI帶回家」作為開場。他表示，「煉金術」象徵將知識與創意反覆淬鍊，轉化成具有價值的品牌資產，而AI正是實現這項轉化的重要工具。

李清勇指出，檜山坊長期致力於台灣檜木資源循環再利用，將家具製程中的檜木邊角料轉化為香氛與生活用品，實踐永續理念。面對數位時代來臨，他思考的不只是如何運用AI，更重要的是如何透過科技讓更多人理解品牌背後的森林價值與環境使命。

擁有人工智慧相關學術背景的他認為，科技不只是效率工具，更應成為品牌與消費者建立情感連結的橋樑。因此希望透過競賽邀請青年世代從全新角度思考，讓品牌持續進化。

AI放大創意與溫度 推動品牌下一個十年

檜山坊品牌經理李弘繹表示，品牌成立14年來歷經多次轉型，從疫情期間加速數位布局，到如今迎接AI時代，未來十年的關鍵在於善用新科技，同時保有品牌的人文溫度。

他觀察到，參賽學生從說明會、門市參訪到提案發表投入極大熱情，許多隊伍主動深入了解品牌經營細節，展現青年世代對產業實務與創新的高度關注。競賽最大的價值，不只是學習AI工具，而是將科技真正落實於品牌經營與商業場景。

青年創意激盪 為永續品牌帶來新視角

共同主辦單位台北科技大學管理學院院長范書愷表示，AI應用的核心在於資料品質、學習模型與實際落地能力，而品牌經營需建立 AI「第一性原則」，從資料品質到學習閉環進行知識反思內化與行動實踐的系統化建置。需持續與不同世代建立動態互動關係。透過競賽，學生得以將技術能力結合品牌思維，創造更具價值的創新方案。

▲共同主辦單位台北科技大學管理學院院長范書愷表示，AI應用的核心在於資料品質、學習模型與實際落地能力，而品牌經營則需持續與不同世代建立動態互動關係。評審團主席、台大國企系教授黃恆獎則指出，AI能大幅提升品牌洞察與行銷效率，而真正的品牌煉金術，在於將科技、創意與人性需求整合，最終創造企業與消費者雙贏價值。(圖/檜山坊提供)

決賽過程中，各團隊針對提出包含「AI 氣味策展」、「辦公室紓壓體驗」、「KOC 口碑行銷」等具體構想，不僅幫助品牌觸及年輕族群，更成功在校園間擴散品牌影響力。另外對於年輕高壓族群、職場療癒需求、會員經營、數位康養森入日常、主動式健康管理生活態度、AI互動服務及實體場景沉浸(數位)體驗等議題提出創新發想，讓檜山坊看見不同世代對品牌的期待與想像。

▲過去許多年輕人對檜山坊並不熟悉，但透過本次競賽，已有超過350位青年深入認識品牌理念、產品特色與永續精神。還有多位國際學生的參與(右上北科大德國交換生) (圖/檜山坊 提供)

從競賽到轉型 打造永續品牌新未來

李清勇表示，過去許多年輕人對檜山坊並不熟悉，但透過本次競賽，已有超過350位青年深入認識品牌理念、產品特色與永續精神。這些來自校園的創新觀點，不僅為品牌開啟與新世代溝通的新契機，也將成為檜山坊未來推動綠色永續、AI門市體驗優化與新客群經營的重要養分。

他強調，這場競賽不只是一次校園活動，更是一場傳統永續品牌與青年創新力量的深度對話。未來檜山坊也將持續透過跨界合作，探索科技與森林價值共融的新可能，讓台灣檜木文化以更創新的方式走進大眾生活。

▲由檜山坊與北科大共同舉辦的「AI賦能∞品牌煉金術競賽」第二名由北科大跨系團隊「Sechsnova」提出 檜樂-打造檜山坊智慧療癒門市-以新北裕隆城門市為例、由評審團主席、台大國企系教授黃恆獎頒獎(圖/檜山坊提供)

▲由檜山坊與北科大共同舉辦的「AI賦能∞品牌煉金術競賽」第三名由東吳學團隊「AI說可以」提出 森息之間 AI賦能-檜山坊品牌再造與數位內容生成企劃，由檜山坊品牌經理李弘繹頒獎 (圖/檜山坊提供)

▲由檜山坊與北科大共同舉辦的「AI賦能∞品牌煉金術競賽」主協辦單位、評審團和12組團隊青年學子暨與會來賓合影(圖片提供/檜山坊)

▲檜山坊城品生活新店裕隆城門市場景，以森林香氛與生活美學打造沉浸式品牌體驗空間。 (攝影/簡郁峰)

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