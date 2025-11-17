AI賦能產業轉型 宜蘭傑人會AI論壇歡迎企業各界參加

▲傑人會AI論壇宣傳海報。

【記者 林明益／宜蘭 報導】由宜蘭縣國際傑人會主辦的「AI論壇」將於於11月22日(星期六)盛大舉行，論壇主題為 「AI賦能產業轉型：企業的成功案例與挑戰」，歡迎民眾與企業各界踴躍報名聽講。

本次論壇以「AI革新 × 智慧驅動 × 永續轉型 × 共創未來」為主軸，特別邀請國立宜蘭大學教務長陳懷恩、國立宜蘭大學AI推動辦公室執行長夏至賢、亞洲物聯網聯盟執行長李國憲、台灣人工智慧協會產業交流處處長楊旭宸、竹林松杉靈芝農場經理林涵榆等產官學界專家進行專題分享，深入探討 AI如何實際落實於企業營運，以及在宜蘭產業中的落地應用與推動經驗。

廣告 廣告

宜蘭縣國際傑人會會長賴信明及甫接任新科會長李芳靜，誠摯邀請各位企業先進踴躍參與，並邀請身邊對 AI產業應用與創新發展有興趣的親朋好友一同前來交流，共同探索產業轉型的新契機。

114年「AI論壇」日期在11月22日（星期六），時間是上午9:00報到，9:30～12:00論壇，地點在宜蘭縣議會簡報室（宜蘭市中山路一段399號）。有興趣朋友請填寫報名表單 以完成報名手續，便於統計座位及後續通知，報名連結https://forms.gle/eme7extwwmyAyxDX6。(照片記者林明益翻攝)