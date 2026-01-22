AI賦能行政美學！專業師資帶領跨越數位設計門檻 跨足視覺設計新領域

【記者 洪美滿／金門 報導】為強化行政部門的對外溝通效能並補強同仁的數位職能，加強人員的「教育訓練與能力培養」，特別是針對行政部門較為缺乏的「視覺設計美編能力」進行重點突破。透過圖像或圖說傳達資訊，是現代行政單位對外溝通時至關重要的工作。

從需求調查出發，量身打造實務課程 為確保教育訓練能精準對接實務需求，在規劃此次課程前，處室已先行透過「行政單位美編與行銷能力調查問卷」，深入了解各單位同仁在視覺設計、美編製作及對外行銷方面的現況與需求。根據調查結果，特別邀請巨匠電腦專業講師蘇世榮老師，特別針對非設計專業出身的行政同仁，規劃為期 12 小時的**「AI 數位文宣製作」**系列課程。

善用 AI 與雲端工具，跨越專業技術門檻 傳統的多媒體創作如海報設計或 FB 貼圖，往往需要專業人才協助，但本課程旨在打破此一限制。課程將導入 Canva 與 Inkscape 等強大且免費的雲端軟體，讓同仁能運用專業設計師預設的版型，再依據行政需求植入專屬圖片與文字，輕鬆創作出具備「個人風格」且「專業度高」的作品。

12小時密集訓練，掌握四大文宣核心技能 本次課程將由淺入深，涵蓋以下四大核心實作範疇：

1.AI 輔助創意設計：學習利用 ChatGPT 協助生成海報指令，並在 Canva 上進行 AI 海報設計與 FB 貼圖製作，善用雲端平台的免費素材與圖表功能。

2.合法素材運用與圖資編修：建立同仁「合法使用線上圖片」的法律觀念，並透過 Inkscape 進行圖片修改與選取練習，將圖資完美結合於簡報或文書中。

3.專業企劃與簡報排版：優化短編企劃書的封面與內頁排版，並學習如何選用簡報範本、設定動畫，提升日常行政報告的視覺質感。

4.多媒體行銷影片：從選用範本、剪輯素材到加入背景音樂，讓同仁具備製作簡易行銷影片的能力。

推動行政轉型，建立專業數位新形象 綜合發展處表示，透過蘇世榮老師的專業引領，期許這群負責行銷與美編的戰友們能將腦中的創意轉化為具備感染力的文宣成品。這不僅是個人數位能力的提升，更是行政部門邁向數位化、專業化溝通的重要轉型里程碑，具體實踐對於「行政美學」的深切期許。（圖片翻攝畫面）