AI賦能跨世代 LINE FRESH 2025校園競賽結果揭曉

LINE FRESH二○二五校園競賽結果揭曉，主題扣連時事，冠軍隊伍以AI客製化冥想工具奪冠。冠軍Zen-Mind Lab提案作品「Medi Echo」，該團隊由臺大、臺科大與中央大學等多元學校組成，是第二次報名參加競賽，憑藉前次參賽與幾年累積的經驗，本次捲土重來一舉奪下冠軍。（圖，LINE提供）

此次提案透過生成式AI技術，根據使用者當下的情緒碎片，動態生成客製化的冥想引導語與療癒聲景，將心理韌性轉化為可視化的山景進度。其特色在於將LINE轉化為「情緒逃生門」，透過主動關懷機制與O2O幸福任務，協助使用者即時緩解焦慮並重拾生活掌控感。

廣告 廣告

亞軍提案作品「Civic Go-讓改變，從巷口開始」，為彰化師範大學團隊針對Z世代常見的「影響力焦慮」即想關心社會卻因傳統參與門檻高而感到無力，打造在地影響力孵化器。利用LINE MINI App與LBS（適地性服務）技術，將社會議題拆解為十分鐘的「微任務」，使用者可在日常路徑中隨手行善。其核心亮點在於城市花園將無形的善意具象化為盛開花朵，並透過AI Vision進行快速驗證，讓善行可兌換為LINE POINTS或在地商家優惠，藉由遊戲化體驗找回對生活的掌控感與價值。

季軍為LINE GLUE提案作品「LINE GLUE」，由臺灣大學及逢甲大學組成的LINE GLUE針對數位疏離與關係斷裂，研發整合於LINE群組的互動機器人，扮演「關係黏著劑」的角色。透過「每日問答」與「先答後看」的非同步遊戲機制，將破冰的社交壓力轉由AI負擔，有效降低溝通門檻，直接在現有的家庭或好友群組中創造高品質的陪伴，將線上累積的默契轉化為真實的心理連結。

LINE指出，本次活動不僅是競賽，更是青年社會創新的孵化器。獲得前三名的團隊除了獎金外，接下來更將與LINE台灣執行長及技術長面對面交流，進一步探討將創意轉化為實際服務的可能性。