獨立女子Edda在「百工百業流程再造」論壇中指出「數位足跡」是未來品牌必備戰力（圖：ALL in AI商學院提供）





當消費者越來越習慣直接對AI問問題，傳統數位行銷手法正面臨「品牌電商行銷手法大洗牌危機」！獨立女子廣告執行長Edda日前在論壇中示警，品牌若不懂GEO、SEO、AEO三大整合關鍵，在未來，客源至少有45%以上將在搜尋階段就被AI攔截，直接送去競爭對手那裡，「連被看見的機會都沒有」。

AI購物助理強勢來襲！五大關鍵購買決策時刻將被AI接管

根據外媒報導，未來人類可直接叫AI幫忙訂購、比價、下單；消費者行為已濃縮成五個關鍵決策時刻，每個時刻都可能讓品牌「出局」。人們可以看到商品就拍照問AI哪裡買，從靈感到需求的時間差幾乎為零！品牌如果沒在AI的資料庫裡，連被考慮的機會都沒有！未來消費者將請AI直接幫忙找商品，消費者不再自己比價，會直接丟條購買連結給AI篩選，且消費者會用AI搜尋評價、看實測影片，如果網路上找不到任何數位足跡，只要AI不推薦，品牌客戶恐快速流失。

「AI全搜尋時代三大實戰策略」（圖：獨立女子廣告提供）

想讓AI推薦品牌，獨立女子Edda：三大關鍵策略這樣做

根據統計，自Google推出AI摘要後，美國的零點擊搜尋比例已從56%暴增至69%。換句話說，就算網站排在第一名，也不保證客人會點擊進來，客源直接流向那些「懂得留下數位足跡」的競爭對手。在該論壇中Edda公開AI全搜尋時代三大實戰策略，強調品牌應回歸整體策略佈局，除非有特殊輿論事件，否則「單點行銷」的模式將一去不復返，然而，AI的數據庫大多來自Google，此刻SEO績效較佳的網站內容，往往優先被推薦以及被AI引用，建議各品牌這麼做：

1. 建立權威背書，讓AI認證你 透過權威新聞置入，獲取高品質反向連結。在AI演算法中，新聞報導被視為具公信力的第三方認證。SEO看的是反向連結數量，AI時代搜尋看的是「AI信不信你」，決定是否推薦。

2. 擴大數位足跡，編織AI信任網 品牌應在社群平台發表專業觀點，積極累積Google評論、Threads社群平台、論壇等真實口碑。傳統SEO做的是「被搜到」，新時代的搜尋則是「被AI主動推薦」。

3.內容一魚多吃，紮實的SEO內容 基於E-E-A-T原則撰寫深度部落格文章，並拆解為短影音、社群貼文。透過SEO結構化技術，讓品牌內容更容易被AI理解與引用。SEO寫給人看，新AI時代搜尋要同時寫給人和AI看。

《SEO白話文》作者邱韜誠 (Frank Chiu) / SEO 是讓品牌可以迎戰 AI（AXO）的鑰匙（ 圖：《白話文商學院》Frank Chiu提供）

AI全搜尋新體驗一次看！品牌必經5大轉變階段

為此，記者特別訪問「《SEO白話文》作者邱韜誠 (Frank Chiu)」，Frank Chiu認為，自生成式AI問世後，品牌必須經歷五大進化階段：SEO找得到→AEO說得到→LEO連得到→BEO買得到→AAO AI自動買，只要數位足跡不足，未來在AI全搜尋的架構下，任何一個階段都有可能讓品牌徹底出局！也就是說，各大廣告如果不具備「創意度」、「吸睛度」、「記得住」，使其能夠擴散成為話題口碑，有很大的機會消費者還沒看到投放的數位廣告，就已經被AI攔截！數位足跡已然成為新世紀的顯學。

時代的紅利永遠留給願意改變的人。在AI即將接管決策權的關鍵時刻，品牌主必須盡可能留下數位足跡，並且做好策略佈局，才能成為AI系統中最值得被推薦的答案。不改變，就等著被淘汰。

延伸閱讀： 2026 AI推薦&AXO新趨勢懶人包 https://eddalin.pse.is/8hew7u

延伸閱讀：AXO全搜尋體驗優化的未來與佈局 https://eddalin.pse.is/8hf8rz



