AI走入生活 教育部為孩子打造與AI共學的小工具書

國高中版《駕馭AI，洞察未來：數位公民的必修課》

小學版《我和AI一起學》

教育部表示，生成式AI快速走進生活，教育部為孩子們準備了一份貼心又實用的學習禮物—兩本陪伴孩子探索與思考「生成式AI學習應用」的小工具書，分別為國小三至六年級設計的《我和AI一起學》，以及給國中、高中生閱讀的《駕馭AI，洞察未來：數位公民的必修課》，讓不同年齡的孩子們，都能以最適合自己的方式與AI共學同行。

教育部分享，《我和AI一起學》像一本充滿插畫與任務的冒險讀本，從生活情境出發，引導孩子實際操作生成式AI，學習如何提問、如何在國語、自然、社會等學科中善用AI協助理解與整理。書中不斷提醒孩子，思考與創意始終來自於自己，而AI是學習的好幫手，透過引導式問題與自我檢核，孩子學會修正、判斷與再創作，培養主動學習的能力。

《駕馭AI，洞察未來：數位公民的必修課》則陪伴青少年走向更深層的理解。從資訊真偽、媒體識讀，到智慧財產權與隱私安全，手冊引導青少年建立穩定的價值判斷，養成「先求證、再分享」的數位素養。科技愈強大，責任也愈重要，懂得安全、正確地使用AI，正是未來公民的關鍵能力。

教育部希望孩子們在與AI相遇的旅程中，保有好奇、勇於嘗試，也能慢慢學會判斷與選擇，陪伴孩子們懂得用自己的眼睛看世界、用自己的心思考，再借助AI擴展視野，在理解、責任與創造中，長出屬於自己的光。

民眾也可線上完整下載手冊，適合小學生的《我和AI一起學》、適合國、高中生的《駕馭AI，洞察未來：數位公民的必修課》。