AI走進商圈！高雄《AI型商·智慧商圈座談會》聚焦零售科技與O2O落地
由立法委員許智傑辦公室主辦的《AI 型商・智慧商圈座談會》，於今（19）日在高雄盛大舉行。經濟部商業發展署副組長簡俊良、高雄市政府經濟發展局副局長林廖嘉宏、大高雄市觀光商圈總會總會長王文雄等重量級貴賓，並匯聚勤業眾信、博士旺創新、光禾感知科技等企業代表，吸引超過百位眾多商圈理事長與在地業者參與，共同探討人工智慧（AI）及高雄深厚的半導體硬體實力轉化為軟體動能，如何為高雄傳統商圈注入轉型升級的強大動能。
立法委員許智傑在致詞時強調，高雄已成功吸引台積電、輝達（NVIDIA）與鴻海等硬體巨頭進駐，並引述輝達執行長黃仁勳的觀點，指出高雄是世界「數位孿生城市」的典範，如：高雄市透過在虛擬世界建模，能精準預測颱風淹水路徑與民生需求。
「AI 應邁向『AI for All』，從農業、漁業落實到商業。」許智傑勾勒出未來「AI 小秘書 App」的願景，計畫整合 65 歲長輩疫苗通知、孕婦產檢補貼及計程車預約等社會福利，更指出未來算力中心與數據中心應以南部為主，將帶動高雄人才回流，成為台灣的 AI 首都。
高雄市政府經濟發展局副局長林廖嘉宏指出，今年台灣 GDP 成長預計達 7.31%，創 15 年新高，與 AI 產業密不可分，而高雄獨有的「演唱會經濟」是 AI 應用的最佳試煉場，透過商圈夜市券與線上支付，已帶動全面性民生消費，雖然 AI 無法取代人情味，但能實質改變營收，市府將持續輔導商圈智慧化發展。
大高雄市觀光商圈總會總會長王文雄則感謝現場 11 位商圈理事長的參與，並表示此次座談會重點在於如何將 AI 應用程式導入商圈、夜市，期待透過經發局與企業媒合，將 AI 技術導入在地產業，達成商圈的整合行銷與永續經營。
（立法委員許智傑與經濟部商業發展署、高雄市政府經濟發展局及商圈與科技界代表，共同出席《AI型商·智慧商圈座談會》，期盼將AI技術導入在地商圈，結合人情味與科技力。）
本次座談會專題演講陣容堅強，勤業眾信管理顧問公司科技與轉型服務資深執行副總經理溫紹群透過全球AI趨勢看高雄的零售科技與智慧商圈願景，他表示，全球零售正邁入Agentic Commerce時代，協助商家達成個人化行銷，提升顧客從搜尋到售後的完整旅程，而高雄具備「數位孿生城市」典範與「演唱會經濟」的獨特優勢，能有效整合交通、旅遊與消費數據。針對商圈轉型，他建議企業應建立策略、共識、數據與資源四大核心，即使是小本經營的商家，亦能透過明確痛點與政府補助，利用 AI 解決基層執行難題，共建智慧商圈願景。
博士旺創新股份有限公司總經理兼董事黃啟誠則分享，AI與區塊鏈技術結合已成全球趨勢，其中「預言機（Oracle）」功能是連結現實數據與AI世界的關鍵橋樑，而「穩定幣」正改變日常生活、跨境貿易，全美穩定幣支付已成長70%，台灣亦有5%至8%企業開始採用，甚至已有美國賣家要求台灣廠商以美元穩定幣付帳，預計2026年將有更多AI與虛擬貨幣結合的服務。
光禾感知科技創辦人暨執行長王友光指出，AI 時代已由技術開發轉向系統性的「降本增效」應用，公司專注於具備版權保障的 B2B、B2G技術，成功案例包含民視 AI 主播「敏熙」，展現出 AI 主播無需支薪且可持續疊代更新的優勢，也說明企業僅需上傳 PPT 或網址，即可在 10 分鐘內產出專業商用影片，大幅降低中小企業進入 AI 影像行銷的門檻。針對未來趨勢，他說明將以「千人千面」的精準服務為核心，透過數據與 AI 結合，企業能實現專屬個人的影音服務，以醫學中心數位轉型為例，AI 能自動化處理住院前的問卷詢問與環境導覽，有效緩解醫護人員行政負擔。
許智傑感性表示，今日活動是在商圈經營者心中種下一顆「AI 種子」，並指出 AI 應用無法一蹴而就，但隨著這顆種子逐步長大、開花與結果，未來要透過產官學界的密切聯繫與逐步實施，將高雄市打造為「台灣最強的 AI 首都」。
